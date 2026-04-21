Um caminhão foi completamente destruído por um incêndio na tarde de segunda-feira, 20, na rodovia Anhanguera, em Ituverava.
De acordo com o portal Artesp, o veículo trafegava no sentido sul - Minas Gerais a São Paulo - quando o motorista percebeu fumaça saindo da lateral direita. Ele conseguiu estacionar na alça de um dispositivo de retorno, mas, pouco depois, o caminhão foi tomado pelas chamas.
Apesar do susto, o condutor não se feriu.
A ocorrência provocou a interdição parcial da alça. Um caminhão-pipa foi acionado e permaneceu no local para evitar novos focos de incêndio, devido ao risco relacionado à carga transportada.
Não houve registro de congestionamento no trecho, e as causas do incêndio ainda serão investigadas.
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