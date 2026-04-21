Um caminhão foi completamente destruído por um incêndio na tarde de segunda-feira, 20, na rodovia Anhanguera, em Ituverava.

De acordo com o portal Artesp, o veículo trafegava no sentido sul - Minas Gerais a São Paulo - quando o motorista percebeu fumaça saindo da lateral direita. Ele conseguiu estacionar na alça de um dispositivo de retorno, mas, pouco depois, o caminhão foi tomado pelas chamas.

Apesar do susto, o condutor não se feriu.