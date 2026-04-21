A cidade de Franca terá uma semana marcada por estabilidade do tempo e ausência de chuva, segundo dados da Climatempo. Entre esta terça-feira, 21, e a próxima sexta-feira, 25, o predomínio será de sol entre poucas nuvens, com temperaturas típicas do outono no interior paulista.

Nesta terça-feira, os termômetros variam entre 15°C e 30°C, com sol forte ao longo do dia e queda de temperatura durante a noite. Já na quarta-feira, 22, o cenário se mantém seco, mas com maior presença de nuvens, enquanto as temperaturas seguem estáveis, com máxima próxima dos 30°C e mínimas de 17ºC.

Na quinta-feira, 23, o sol aparece entre nuvens e a possibilidade de chuva continua baixa. As temperaturas devem oscilar entre 16°C e 30°C. A tendência se repete na sexta-feira, 24, quando o tempo permanece firme, com máxima podendo chegar aos 28°C.