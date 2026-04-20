Uma alteração no trânsito em Franca entrou em vigor nesta sexta-feira, 17, após estudos técnicos da Secretaria de Segurança. A medida muda o sentido de circulação na Rua Lázaro de Araújo, no trecho entre as avenidas Ademar Polo Filho e Champagnat, com o objetivo de melhorar a fluidez e a segurança viária durante obras na cidade.

A partir de agora, os motoristas que trafegam pela via devem seguir apenas no sentido da avenida Ademar Polo Filho em direção à avenida Champagnat. O trecho passou a operar em mão única de forma temporária.

De acordo com a Secretaria de Segurança, a mudança foi necessária em razão das obras de drenagem em andamento na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, que impactam diretamente o fluxo de veículos na região e devem ser entregues apenas no segundo semestre.