Uma alteração no trânsito em Franca entrou em vigor nesta sexta-feira, 17, após estudos técnicos da Secretaria de Segurança. A medida muda o sentido de circulação na Rua Lázaro de Araújo, no trecho entre as avenidas Ademar Polo Filho e Champagnat, com o objetivo de melhorar a fluidez e a segurança viária durante obras na cidade.
A partir de agora, os motoristas que trafegam pela via devem seguir apenas no sentido da avenida Ademar Polo Filho em direção à avenida Champagnat. O trecho passou a operar em mão única de forma temporária.
De acordo com a Secretaria de Segurança, a mudança foi necessária em razão das obras de drenagem em andamento na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, que impactam diretamente o fluxo de veículos na região e devem ser entregues apenas no segundo semestre.
A orientação das autoridades é para que condutores redobrem a atenção à nova sinalização implantada no local, respeitando as alterações para evitar acidentes e garantir a organização do trânsito.
Contexto: acidentes e queixas motivaram mudança
A decisão ocorre dias após motoristas e moradores relatarem transtornos no trecho afetado pelo desvio criado pelas obras. Como mostrado em reportagem anterior, a rota alternativa — pelas ruas Antônio Belmonte e Lázaro de Araújo, que operava em mão dupla — não comportava o volume de veículos, especialmente nos horários de pico.
Segundo relatos, ao menos três acidentes de trânsito foram registrados no local. Moradores apontaram dificuldades de visibilidade entre veículos que trafegavam em sentidos opostos, o que aumentava o risco de colisões.
A moradora Letícia Reis descreveu a situação como insegura. “Os carros que estão descendo não conseguem ver os que estão virando para subir”, afirmou.
Um dos acidentes ocorreu na quinta-feira, 9, quando um Fiat Palio foi atingido por outro veículo no cruzamento entre as vias utilizadas como desvio.
Diante do cenário, moradores chegaram a sugerir medidas como a implantação temporária de mão única na Rua Lázaro de Araújo, reforço na sinalização e maior presença de agentes de trânsito — ações que agora começam a ser adotadas pela prefeitura.
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