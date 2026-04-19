A jovem Iris Cândida, de 24 anos, morreu na manhã deste domingo, 19, após não resistir às graves queimaduras sofridas durante um ataque em uma mercearia no distrito de Olhos d’Água, zona rural de Delfinópolis (MG), há 63 km de Franca. Ela estava internada desde o dia 11 de abril na ala de queimados da Santa Casa de São Sebastião do Paraíso.
O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento e chocou moradores da região. As imagens mostram o momento em que uma mulher, de 18 anos, entra na mercearia, compra um frasco de álcool e, logo após o pagamento, joga o líquido sobre Iris, que trabalhava no caixa, ateando fogo em seguida. As chamas também atingiram parte do comércio.
De acordo com familiares, a vítima sofreu queimaduras de 1º, 2º e 3º graus em cerca de 40% do corpo, principalmente da região do pescoço para baixo. Iris foi socorrida por vizinhos e levada inicialmente ao hospital de Delfinópolis, sendo posteriormente transferida para uma unidade especializada.
A família afirma que Iris e a suspeita não se conheciam. Informações preliminares indicam que a jovem suspeita havia chegado recentemente à cidade para trabalhar na colheita de bananas.
Segundo a Polícia Militar, a própria vítima relatou não saber o que teria motivado o ataque, mas contou que, minutos antes, havia conversado com o namorado da suspeita dentro do mercado. O homem foi ouvido, negou qualquer envolvimento e disse desconhecer o paradeiro da mulher.
A suspeita segue foragida
O corpo de Iris será levado para Delfinópolis, onde acontecerão o velório e o sepultamento no distrito de Olhos d’Água. Os horários ainda não foram divulgados.
O caso gerou grande comoção nas redes sociais, com diversas manifestações de indignação e pedidos por justiça. O grupo de jovens “Reflexo”, do qual Iris fazia parte, publicou uma nota de pesar emocionada.
“Hoje nos despedimos com o coração cheio de saudade da nossa querida Iris. Sua luz, seu sorriso e sua presença sempre marcaram cada um de nós. Você sempre será lembrada com muito carinho.”
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