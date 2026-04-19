A jovem Iris Cândida, de 24 anos, morreu na manhã deste domingo, 19, após não resistir às graves queimaduras sofridas durante um ataque em uma mercearia no distrito de Olhos d’Água, zona rural de Delfinópolis (MG), há 63 km de Franca. Ela estava internada desde o dia 11 de abril na ala de queimados da Santa Casa de São Sebastião do Paraíso.

O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento e chocou moradores da região. As imagens mostram o momento em que uma mulher, de 18 anos, entra na mercearia, compra um frasco de álcool e, logo após o pagamento, joga o líquido sobre Iris, que trabalhava no caixa, ateando fogo em seguida. As chamas também atingiram parte do comércio.

De acordo com familiares, a vítima sofreu queimaduras de 1º, 2º e 3º graus em cerca de 40% do corpo, principalmente da região do pescoço para baixo. Iris foi socorrida por vizinhos e levada inicialmente ao hospital de Delfinópolis, sendo posteriormente transferida para uma unidade especializada.