Uma briga entre primos terminou em tentativa de homicídio na madrugada deste sábado, 19, logo após a Festa do Peão de Restinga, no interior de São Paulo. Carlos Henrique Souza, de 28 anos, foi baleado e está internado em estado grave na Santa Casa de Franca.
Segundo informações apuradas, os dois homens, que são de Franca, participaram do evento e, pouco tempo depois dos shows terem terminado, começaram a discutir. O motivo do desentendimento ainda não foi divulgado pelas autoridades.
Testemunhas relataram que o suspeito deixou a festa e, pouco tempo depois, retornou até a entrada do recinto. No momento em que Carlos saiu para a área externa, o primo teria efetuado pelo menos seis disparos contra a vítima, ainda na porta da festa sertaneja.
Após os tiros, o autor fugiu e, até o momento, não foi localizado pela polícia.
Amigos que acompanhavam Carlos prestaram socorro imediato. Eles colocaram o jovem em um carro de aplicativo e o levaram até um hospital de Restinga. Em seguida, devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para a Santa Casa de Franca, onde permanece internado.
Ainda de acordo com informações preliminares, os dois homens já possuem passagens pela polícia.
Revoltados com o crime, populares depredaram o carro do suspeito logo após a confusão.
O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, que busca localizar o autor dos disparos e esclarecer a motivação da tentativa de homicídio.
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