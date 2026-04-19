Veja o obituário deste domingo, 19, em Franca:

Nome: Jesuira Alves de Oliveira

Idade: 83 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Maria Jose dos Santos Picioni

Idade: 80 anos

Local do velório: São Vicente, sala 9

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h