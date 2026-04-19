Veja o obituário deste domingo, 19, em Franca:
Nome: Jesuira Alves de Oliveira
Idade: 83 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Maria Jose dos Santos Picioni
Idade: 80 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Maria Helena da Silva Santos
Idade: 77 anos
Local do velório: Municipal Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.