19 de abril de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste domingo em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário deste domingo, 19, em Franca:

Nome: Jesuira Alves de Oliveira
Idade: 83 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Maria Jose dos Santos Picioni
Idade: 80 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Maria Helena da Silva Santos
Idade: 77 anos
Local do velório: Municipal Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

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