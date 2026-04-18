19 de abril de 2026
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NÃO IDENTIFICADO

Homem morre atropelado na Rodovia João Traficante, em Franca

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
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Laís Bachur
Corpo coberto após a constatação do óbito na rodovia João Traficante em Franca
Corpo coberto após a constatação do óbito na rodovia João Traficante em Franca

Um homem ainda não identificado morreu após ser atropelado na noite deste sábado, no km 9 da rodovia João Traficante, entre Ibiraci e Franca. A vítima tentava atravessar a pista quando foi atingida por uma caminhonete que seguia no sentido Franca.

Segundo o motorista, um idoso que conduzia o veículo, o homem entrou repentinamente na frente da caminhonete. Ele afirmou que ainda tentou frear, mas não houve tempo para evitar o impacto. O condutor também relatou que havia outros veículos logo atrás, o que impediu qualquer manobra brusca, como desviar para a pista contrária, o que poderia provocar uma colisão ainda mais grave.

O acidente aconteceu em um trecho com pouca iluminação, a pista bem escura, nas proximidades de um bar localizado às margens da rodovia. Com o impacto, a vítima morreu ainda no local.

A Polícia Militar esteve presente, isolou a área e organizou o trânsito, que ficou parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência. Uma equipe do SAMU foi acionada e apenas constatou o óbito.

O homem não portava documentos e vestia calça jeans e uma camiseta de cor avermelhada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Franca, onde passará por exames para identificação.

A perícia também foi acionada e vai auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente.

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