Um homem ainda não identificado morreu após ser atropelado na noite deste sábado, no km 9 da rodovia João Traficante, entre Ibiraci e Franca. A vítima tentava atravessar a pista quando foi atingida por uma caminhonete que seguia no sentido Franca.

Segundo o motorista, um idoso que conduzia o veículo, o homem entrou repentinamente na frente da caminhonete. Ele afirmou que ainda tentou frear, mas não houve tempo para evitar o impacto. O condutor também relatou que havia outros veículos logo atrás, o que impediu qualquer manobra brusca, como desviar para a pista contrária, o que poderia provocar uma colisão ainda mais grave.

O acidente aconteceu em um trecho com pouca iluminação, a pista bem escura, nas proximidades de um bar localizado às margens da rodovia. Com o impacto, a vítima morreu ainda no local.