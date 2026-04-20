O Sesi Franca volta suas atenções ao NBB (Novo Basquete Brasil) após ser vice-campeão da BCLA (Basketball Champions League Américas). O Final Four da competição foi disputado em Buenos Aires, na Argentina, no sábado, 18, e o time francano perdeu para o Boca Juniors por 86 a 72.
Agora, a equipe francana comandada por Helinho Garcia vira a chave para a disputa dos playoffs das oitavas de final da competição nacional contra o Botafogo-RJ. O Sesi Franca foi o primeiro colocado na fase regular da competição após 38 partidas. O time carioca ficou na 16º colocação.
O primeiro jogo da série será nesta quarta-feira, 22, às 19h30, no ginásio "Pedrocão", em Franca. O segundo e terceiro confrontos serão no ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, no próximo sábado, 25, às 20h30, e na terça-feira, 27, às 21h. O quarto e quinto duelo serão em Franca, se necessários, dias 30 e 2 de maio.
O técnico Helinho Garcia disse que o balanço da campanha da equipe na BCLA é muito positiva, chegando à final após enfrentar grandes equipes ao longo da disputa. “Apesar da derrota, eu enxergo como uma conquista incrível desse grupo, um grupo extremamente focado, que vem jogando bem, que vem superando adversidades ao longo de uma temporada”.
O treinador disse que agora é o momento de virar a chave para a fase importante do NBB e lutar por mais um título brasileiro. “Agora é foco total no NBB para que a gente possa buscar passar para as quartas de final e posteriormente para semifinal, mas sempre pensando jogo a jogo, treino a treino para que a gente possa fazer o nosso melhor sempre”, concluiu.
Datas dos jogos
- Franca x Botafogo - jogo 1 - 22/4, às 19h30
- Botafogo x Franca - jogo 2 - 25/4, às 20h30
- Botafogo x Franca - jogo 3 - 27/4, às 21h
- Franca x Botafogo - jogo 4 (se necessário) - 30/4 - horário a definir
- Franca x Botafogo - jogo 5 (se necessário) - 02/5 - horário a definir
