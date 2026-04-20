A edição Restinga Rodeo Music 2026 chega ao seu encerramento nesta segunda-feira, 20. A última noite do evento será comandada pela consagrada dupla João Bosco & Vinícius, responsável por fechar a programação após quatro dias de música, tradição e montarias. O público pode acessar o evento mediante a entrada solidária com a doação de 1 kg de alimento no setor Arena/Arquibancada.

Reconhecidos como precursores do sertanejo universitário, os artistas somam mais de duas décadas de carreira e uma trajetória marcada por grandes sucessos. No repertório, o público pode esperar hits que atravessaram gerações, como “Chora, Me Liga”, “Deixa a Gente Quieto”, “Falando Sério” e “Eu Vou Morrer de Amor”, além de modões e músicas mais recentes que seguem conquistando fãs em todo o país.

Além do show, a arena recebe a grande final das montarias em touros, um dos momentos mais aguardados do rodeio, reunindo os melhores competidores da etapa.