A edição Restinga Rodeo Music 2026 chega ao seu encerramento nesta segunda-feira, 20. A última noite do evento será comandada pela consagrada dupla João Bosco & Vinícius, responsável por fechar a programação após quatro dias de música, tradição e montarias. O público pode acessar o evento mediante a entrada solidária com a doação de 1 kg de alimento no setor Arena/Arquibancada.
Reconhecidos como precursores do sertanejo universitário, os artistas somam mais de duas décadas de carreira e uma trajetória marcada por grandes sucessos. No repertório, o público pode esperar hits que atravessaram gerações, como “Chora, Me Liga”, “Deixa a Gente Quieto”, “Falando Sério” e “Eu Vou Morrer de Amor”, além de modões e músicas mais recentes que seguem conquistando fãs em todo o país.
Além do show, a arena recebe a grande final das montarias em touros, um dos momentos mais aguardados do rodeio, reunindo os melhores competidores da etapa.
Os portões serão abertos a partir das 20h.
O RRM começou ainda na sexta-feira, 17, e recebeu show de Matheus & Kauan, Erik Breslau,Matogrosso & Mathias e Lourenço & Lourival.
Entrada solidária
A organização reforça que o acesso ao setor Arena/Arquibancada será por meio de entrada solidária, com a doação de 1 kg de alimento não perecível. A troca pode ser feita antecipadamente ao longo do dia nos pontos oficiais ou a partir das 20h na portaria do evento. A disponibilidade está sujeita à capacidade do recinto.
Ponto de troca: Fundo Social de Restinga (Rua: Coronel Isaac Vilela, 104 - Centro).
Estrutura e setores
- Arena/Arquibancada: entrada solidária, praça de alimentação e banheiros exclusivos
- Pista Premium: visão privilegiada do palco, bar e bebidas premium
- Camarote Imperador: área exclusiva, vista privilegiada, boate pós-show e acesso à pista premium
- Camarote Privilege Ballantine’s: espaço premium com serviços diferenciados e open bar
Os ingressos para os setores pagos seguem à venda pelo site Q2 Ingressos e em pontos físicos credenciados.
Serviço
Evento: Restinga Rodeo Music 2026
Data: 17 a 20 de abril
Local: Parque do Peão de Restinga
Entrada: solidária e setores pagos
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.