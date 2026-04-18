A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta sexta-feira, 17, um homem de 43 anos suspeito de armazenar material ilegal envolvendo crianças e adolescentes. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Passos (MG), a 110 KM de Franca.

O investigado, que mora na cidade de Cássia, no Sul de Minas, foi alvo de mandado de prisão temporária. Simultaneamente, os policiais também cumpriram mandado de busca e apreensão na residência dele.

As apurações começaram após uma denúncia internacional encaminhada pelo National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), entidade que atua no combate à exploração sexual infantil e no desaparecimento de menores.