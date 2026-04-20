Veja o obituário desta segunda-feira, 20, em Franca:
Nome: Vanda Maria Garcia
Idade: 69 anos
Local do velório: Direto
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: João Carlos de Sousa Morais
Idade: 73 anos
Local do velório: São Vicente, Sala 6
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
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