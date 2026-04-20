21 de abril de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 20, em Franca:

Nome: Vanda Maria Garcia
Idade: 69 anos
Local do velório: Direto
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: João Carlos de Sousa Morais
Idade: 73 anos
Local do velório: São Vicente, Sala 6
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

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