Veja o obituário desta segunda-feira, 20, em Franca:

Nome: Vanda Maria Garcia

Idade: 69 anos

Local do velório: Direto

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: João Carlos de Sousa Morais

Idade: 73 anos

Local do velório: São Vicente, Sala 6

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h