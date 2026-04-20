Completa-se nesta segunda-feira, dia 20, um ano da morte da orientadora Tatiane Cintra Santos Cardozo, de 42 anos, encontrada sem vida em sua residência em Franca. No domingo, 19, familiares se reuniram no Cemitério Jardim das Oliveiras para uma homenagem marcada por emoção, saudade e pedidos por justiça.

Com balões e camisetas estampadas com a foto de Tatiane, parentes e amigos realizaram uma oração no local onde o corpo está sepultado. Ainda abalados, eles afirmaram que seguem ansiosos pela conclusão do laudo da exumação, que até o momento não teve o resultado.

A mãe da vítima, Ana Maria Cintra dos Santos, bastante emocionada, desabafou sobre a dor da espera. “Estou sentindo muito ruim, muita saudade. Eu quero que isso termine logo, essa investigação, porque eu não aguento mais sofrer, passar as noites sem dormir. Eu preciso de justiça”, disse.