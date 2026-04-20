Uma testemunha que estava no show da Festa do Peão de Restinga contou, em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi, na manhã desta segunda-feira, 20, como começou a confusão que terminou com um jovem baleado na madrugada desse domingo, 19. Segundo o relato, o desentendimento teria sido intensificado por provocações constantes ao longo dos dias de evento.

De acordo com a testemunha, o grupo de amigos frequentava o rodeio desde sexta-feira, 17, quando já haviam ocorrido discussões envolvendo o casal suspeito e outras pessoas. “Desde sexta-feira no rodeio, ela já estava dando problemas. Eles estavam brigando dentro do show com outras pessoas, dicussões que a mulher do acusado ficava instigando, aí o Carlos Henrique Souza foi até eles e pediu para pararem de estragar a festa dos outros”, contou.

Ainda segundo o relato, ao tentar intervir, a vítima acabou discutindo com o primo. “Ele perguntou: ‘Você está defendendo ele?’ O Carlos disse que não, que era só para parar a confusão. Aí Carlos falou: ‘Se tiver problema comigo, vamos resolver nós dois, mano a mano’”, disse a testemunha.