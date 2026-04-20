20 de abril de 2026
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Testemunha revela detalhes de tentativa de homicídio entre primos

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 3 min
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Carlos Henrique Souza, de 28 anos, foi atingido por diversos disparos de arma de fogo pelo primo que segue foragido
Carlos Henrique Souza, de 28 anos, foi atingido por diversos disparos de arma de fogo pelo primo que segue foragido

Uma testemunha que estava no show da Festa do Peão de Restinga contou, em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi, na manhã desta segunda-feira, 20, como começou a confusão que terminou com um jovem baleado na madrugada desse domingo, 19. Segundo o relato, o desentendimento teria sido intensificado por provocações constantes ao longo dos dias de evento.

De acordo com a testemunha, o grupo de amigos frequentava o rodeio desde sexta-feira, 17, quando já haviam ocorrido discussões envolvendo o casal suspeito e outras pessoas. “Desde sexta-feira no rodeio, ela já estava dando problemas. Eles estavam brigando dentro do show com outras pessoas, dicussões que a mulher do acusado ficava instigando, aí o Carlos Henrique Souza foi até eles e pediu para pararem de estragar a festa dos outros”, contou.

Ainda segundo o relato, ao tentar intervir, a vítima acabou discutindo com o primo. “Ele perguntou: ‘Você está defendendo ele?’ O Carlos disse que não, que era só para parar a confusão. Aí Carlos falou: ‘Se tiver problema comigo, vamos resolver nós dois, mano a mano’”, disse a testemunha.

A situação teria piorado quando a companheira do suspeito entrou na discussão. “Ela começou a gritar e enfrentar. O Carlos falou ‘cala a boca, senão vou te dar um murro’, mas ele não chegou perto dela, não bateu nela”, afirmou.

Na sequência, conforme o depoimento, a mulher teria incentivado o companheiro a reagir. “Ela ficou dizendo: ‘Você vai deixar ele falar isso? Você não vai fazer nada?’ Depois, já na rampa, saindo do evento, falou que se ele não fizesse nada, iria largar dele e perguntou se ele não ia matar o Carlos. Ela ficou o tempo todo instigando”, relatou.

Ainda segundo a testemunha, o casal deixou o evento, foi até uma casa no bairro Alto da Boa Vista, em Restinga, onde teria buscado uma arma de fogo, e retornou ao local. Nesse momento, a vítima já havia saído da festa, quando acabou sendo surpreendida. “Quando ele saiu, o acusado atirou contra o Carlos”, disse.

Após os disparos, o suspeito e a companheira fugiram. “Os dois fugiram juntos. O pessoal ficou revoltado e acabou depredando o carro dela. Ela já vinha causando confusão desde sexta”, completou.

A versão apresentada pela mulher à polícia, no entanto, é diferente. Ela afirmou que não sabe onde o marido está e disse que a briga teria sido motivada por outro desentendimento, alegando ainda que o primo teria chamado seu marido, para brigar.

Segundo ela, o suspeito teria pegado a arma para se defender. Em depoimento, acrescentou: “Os caras estavam brigando, porque um amigo do meu marido tinha conversado com uma mulher e outro cara (Carlos) tomou as dores e entrou, querendo bater no menino (no marido)”.

O acusado segue foragido e Carlos em estado grave na Santa Casa de Franca.

O caso

A tentativa de homicídio ocorreu logo após o encerramento dos shows da Festa do Peão de Restinga. Carlos Henrique Souza, de 28 anos, foi atingido por diversos disparos na entrada do recinto.

Ele foi socorrido por amigos, que o levaram inicialmente a um hospital em Restinga. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para a Santa Casa de Franca, onde permanece internado em estado grave.

Após o crime, o autor fugiu e ainda não foi localizado. Informações preliminares apontam que tanto a vítima quanto o suspeito já possuem passagens pela polícia.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer a motivação do crime e localizar o responsável pelos disparos.

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