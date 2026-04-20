Uma testemunha que estava no show da Festa do Peão de Restinga contou, em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi, na manhã desta segunda-feira, 20, como começou a confusão que terminou com um jovem baleado na madrugada desse domingo, 19. Segundo o relato, o desentendimento teria sido intensificado por provocações constantes ao longo dos dias de evento.
De acordo com a testemunha, o grupo de amigos frequentava o rodeio desde sexta-feira, 17, quando já haviam ocorrido discussões envolvendo o casal suspeito e outras pessoas. “Desde sexta-feira no rodeio, ela já estava dando problemas. Eles estavam brigando dentro do show com outras pessoas, dicussões que a mulher do acusado ficava instigando, aí o Carlos Henrique Souza foi até eles e pediu para pararem de estragar a festa dos outros”, contou.
Ainda segundo o relato, ao tentar intervir, a vítima acabou discutindo com o primo. “Ele perguntou: ‘Você está defendendo ele?’ O Carlos disse que não, que era só para parar a confusão. Aí Carlos falou: ‘Se tiver problema comigo, vamos resolver nós dois, mano a mano’”, disse a testemunha.
A situação teria piorado quando a companheira do suspeito entrou na discussão. “Ela começou a gritar e enfrentar. O Carlos falou ‘cala a boca, senão vou te dar um murro’, mas ele não chegou perto dela, não bateu nela”, afirmou.
Na sequência, conforme o depoimento, a mulher teria incentivado o companheiro a reagir. “Ela ficou dizendo: ‘Você vai deixar ele falar isso? Você não vai fazer nada?’ Depois, já na rampa, saindo do evento, falou que se ele não fizesse nada, iria largar dele e perguntou se ele não ia matar o Carlos. Ela ficou o tempo todo instigando”, relatou.
Ainda segundo a testemunha, o casal deixou o evento, foi até uma casa no bairro Alto da Boa Vista, em Restinga, onde teria buscado uma arma de fogo, e retornou ao local. Nesse momento, a vítima já havia saído da festa, quando acabou sendo surpreendida. “Quando ele saiu, o acusado atirou contra o Carlos”, disse.
Após os disparos, o suspeito e a companheira fugiram. “Os dois fugiram juntos. O pessoal ficou revoltado e acabou depredando o carro dela. Ela já vinha causando confusão desde sexta”, completou.
A versão apresentada pela mulher à polícia, no entanto, é diferente. Ela afirmou que não sabe onde o marido está e disse que a briga teria sido motivada por outro desentendimento, alegando ainda que o primo teria chamado seu marido, para brigar.
Segundo ela, o suspeito teria pegado a arma para se defender. Em depoimento, acrescentou: “Os caras estavam brigando, porque um amigo do meu marido tinha conversado com uma mulher e outro cara (Carlos) tomou as dores e entrou, querendo bater no menino (no marido)”.
O acusado segue foragido e Carlos em estado grave na Santa Casa de Franca.
O caso
A tentativa de homicídio ocorreu logo após o encerramento dos shows da Festa do Peão de Restinga. Carlos Henrique Souza, de 28 anos, foi atingido por diversos disparos na entrada do recinto.
Ele foi socorrido por amigos, que o levaram inicialmente a um hospital em Restinga. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para a Santa Casa de Franca, onde permanece internado em estado grave.
Após o crime, o autor fugiu e ainda não foi localizado. Informações preliminares apontam que tanto a vítima quanto o suspeito já possuem passagens pela polícia.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer a motivação do crime e localizar o responsável pelos disparos.
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