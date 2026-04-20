Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por furto qualificado na vicinal Oswaldo Gilberto, km 42, em Rifaina. A vítima, um agricultor de 54 anos, teve a picape Fiat Strada vermelha furtada por um funcionário de confiança que trabalhava como tratorista.
Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando encontrou dois veículos parados no acostamento. Um homem acenou pedindo ajuda e relatou que havia localizado o suspeito com seu veículo, que havia sido furtado horas antes.
O crime ocorreu na noite de sábado, 19, por volta das 21h30, em um barracão na cidade de Tapira (MG). De acordo com a vítima, após perceber o desaparecimento da picape, tentou contato com o funcionário, mas não conseguiu. Diante da suspeita de que ele seguiria para Guaíra, onde mora, o agricultor iniciou buscas por conta própria e conseguiu localizá-lo já em território paulista.
Durante a abordagem, o suspeito alegou que teria pegado o veículo emprestado para visitar familiares e que devolveria posteriormente. No entanto, a versão não foi confirmada, já que não houve autorização e ele interrompeu o contato com o proprietário.
Nada de ilícito foi encontrado com o homem, mas, devido ao risco de fuga, foi necessário o uso de algemas. Ele foi conduzido à delegacia junto com a vítima e o veículo recuperado.
A autoridade policial determinou a prisão em flagrante por furto qualificado, agravado pelo abuso de confiança e pelo fato de o veículo ter sido levado de um estado para outro. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.