Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por furto qualificado na vicinal Oswaldo Gilberto, km 42, em Rifaina. A vítima, um agricultor de 54 anos, teve a picape Fiat Strada vermelha furtada por um funcionário de confiança que trabalhava como tratorista.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando encontrou dois veículos parados no acostamento. Um homem acenou pedindo ajuda e relatou que havia localizado o suspeito com seu veículo, que havia sido furtado horas antes.

O crime ocorreu na noite de sábado, 19, por volta das 21h30, em um barracão na cidade de Tapira (MG). De acordo com a vítima, após perceber o desaparecimento da picape, tentou contato com o funcionário, mas não conseguiu. Diante da suspeita de que ele seguiria para Guaíra, onde mora, o agricultor iniciou buscas por conta própria e conseguiu localizá-lo já em território paulista.