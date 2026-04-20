Um mecânico de 34 anos foi preso em flagrante por violência doméstica na rua Gabriela Garcia Cortez, Jardim Nossa Senhora das Graças, em Franca. A vítima, uma atendente de 33 anos, relatou à Polícia Militar que foi agredida e ameaçada de morte pelo companheiro, na noite deste domingo, 19.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais foram acionados via Copom e, ao chegarem ao endereço, o suspeito já havia deixado o local. A mulher informou que ele poderia estar nas proximidades de um posto de combustível, o que levou a equipe a realizar buscas na região.

O homem foi localizado e abordado no estabelecimento indicado. Durante a ação, ele confessou ter agredido e ameaçado a mulher. Ainda de acordo com os policiais, o suspeito afirmou ser usuário de cocaína, possuir dívidas e disse suspeitar de uma possível traição por parte da vítima.