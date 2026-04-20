20 de abril de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mecânico é preso por agredir e ameaçar mulher em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Laís Bachur/GCN
O mecânico foi encaminhado à CPJ de Franca, apresentado ao delegado, preso em flagrante
O mecânico foi encaminhado à CPJ de Franca, apresentado ao delegado, preso em flagrante

Um mecânico de 34 anos foi preso em flagrante por violência doméstica na rua Gabriela Garcia Cortez, Jardim Nossa Senhora das Graças, em Franca. A vítima, uma atendente de 33 anos, relatou à Polícia Militar que foi agredida e ameaçada de morte pelo companheiro, na noite deste domingo, 19.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais foram acionados via Copom e, ao chegarem ao endereço, o suspeito já havia deixado o local. A mulher informou que ele poderia estar nas proximidades de um posto de combustível, o que levou a equipe a realizar buscas na região.

O homem foi localizado e abordado no estabelecimento indicado. Durante a ação, ele confessou ter agredido e ameaçado a mulher. Ainda de acordo com os policiais, o suspeito afirmou ser usuário de cocaína, possuir dívidas e disse suspeitar de uma possível traição por parte da vítima.

Na revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado. No entanto, devido ao estado de exaltação e ao risco de fuga, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe.

O homem foi encaminhado à delegacia, onde a autoridade policial determinou a prisão em flagrante pelos crimes de ameaça e vias de fato, no contexto de violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha.

A vítima foi ouvida e o caso segue sob investigação.

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