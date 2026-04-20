Cinco meses após o desaparecimento de Jeferson Silva de Souza, de 38 anos, a família ainda vive dias de incerteza e angústia sem qualquer resposta sobre o paradeiro dele. O caso teve início em 16 de novembro de 2025, e até esssa segunda-feira, 20 de abril, não houve avanço nas investigações.

Jeferson morava com os pais em uma chácara às margens da rodovia João Traficante, no km 19, ao lado de uma igrejinha conhecida na região. Segundo o pai, de 61 anos, o filho tinha o costume de sair por alguns dias para trabalhar e depois retornar para casa.

No entanto, no dia do desaparecimento, três homens foram até a propriedade e chamaram Jeferson. Ele entrou no carro com eles e, antes de sair, os indivíduos teriam dito ao pai que talvez o filho não voltasse, além de orientá-lo a não procurar a polícia.