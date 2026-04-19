19 de abril de 2026
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LESÃO NA COXA

Estêvão tem lesão confirmada após partida no Chelsea, saiba qual

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Chelsea FC
Estêvão, durante partida pela Premier League, após sentir a coxa
Estêvão, durante partida pela Premier League, após sentir a coxa

O jogador do Chelsea, Estêvão William, de Franca, sentiu uma lesão na partida pela Premier League, contra o Manchester United, no Stamford Bridge, neste sábado, 18, aos 12 minutos de jogo, e teve que ser substituído. Uma lesão na coxa foi constatada.

Se trata de uma lesão no músculo posterior da coxa na perna esquerda, entretanto, a condição é de grau leve e deve afastar o jogador dos gramados por um período entre 15 e 20 dias, a tempo da última convocação de Carlo Ancelotti, que acontecerá dia 18 de maio de 2026.

O treinador do Chelsea, Liam Rosenior, revelou em coletiva que a situação do jogador foi tão delicada que presenciou o menino chorando no vestiário. “Ele estava chorando no intervalo. Foi realmente devastador para ele. Isso aconteceu justamente no momento em que ele estava correndo em direção ao gol deles para uma chance cara a cara e puxou o músculo ali. Espero que o Estêvão volte o quanto antes”, disse Rosenior.

Reincidência

O jovem de 18 anos já tinha sofrido com uma lesão semelhante no início do ano, porém, na perna direita. Na ocasião, Estêvão ficou 25 dias sem atuar, entre 20 de fevereiro e 16 de março.

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