O jogador do Chelsea, Estêvão William, de Franca, sentiu uma lesão na partida pela Premier League, contra o Manchester United, no Stamford Bridge, neste sábado, 18, aos 12 minutos de jogo, e teve que ser substituído. Uma lesão na coxa foi constatada.

Se trata de uma lesão no músculo posterior da coxa na perna esquerda, entretanto, a condição é de grau leve e deve afastar o jogador dos gramados por um período entre 15 e 20 dias, a tempo da última convocação de Carlo Ancelotti, que acontecerá dia 18 de maio de 2026.

O treinador do Chelsea, Liam Rosenior, revelou em coletiva que a situação do jogador foi tão delicada que presenciou o menino chorando no vestiário. “Ele estava chorando no intervalo. Foi realmente devastador para ele. Isso aconteceu justamente no momento em que ele estava correndo em direção ao gol deles para uma chance cara a cara e puxou o músculo ali. Espero que o Estêvão volte o quanto antes”, disse Rosenior.

Reincidência