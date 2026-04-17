A empresária Giovanna Abdalla, de 29 anos, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira, 16, após ficar internada em estado grave depois de ser baleada na madrugada do último domingo, 12, no Jardim Santa Lúcia, em Franca.

Ela foi atingida por uma bala de arma de fogo, nas nádegas, após uma confusão registrada depois de um show sertanejo realizado na cidade. O estado de saúde da vítima chegou a ser considerado grave, já que o projétil ficou alojado em uma área sensível do intestino.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Davi Abimael, o autor dos disparos, Rafael Araldi, deve responder por dupla tentativa de homicídio, já que o ataque colocou em risco a vida de Giovanna e de seu marido, Marcelo Rossato.