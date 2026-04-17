A empresária Giovanna Abdalla, de 29 anos, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira, 16, após ficar internada em estado grave depois de ser baleada na madrugada do último domingo, 12, no Jardim Santa Lúcia, em Franca.
Ela foi atingida por uma bala de arma de fogo, nas nádegas, após uma confusão registrada depois de um show sertanejo realizado na cidade. O estado de saúde da vítima chegou a ser considerado grave, já que o projétil ficou alojado em uma área sensível do intestino.
De acordo com o delegado responsável pelo caso, Davi Abimael, o autor dos disparos, Rafael Araldi, deve responder por dupla tentativa de homicídio, já que o ataque colocou em risco a vida de Giovanna e de seu marido, Marcelo Rossato.
Rafael Araldi permanece preso. A defesa, representada pelo advogado Márcio Cunha, afirma que o cliente agiu em legítima defesa.
O caso
Imagens de câmeras de segurança de um prédio residencial na rua Acácio de Lima mostram o momento em que o casal chegou ao local, por volta das 3h20.
Segundo a investigação, eles teriam se confundido com o endereço e passado a bater no portão de outra residência.
Nas imagens, Giovanna aparece batendo com um cinto contra o portão, enquanto Marcelo desceu do carro e deu um chute no portão social.
Para o delegado, a reação foi desproporcional. “Uma mulher batendo com um cinto no portão exporia-o em risco?”, questionou.
Davi Abimael também afirmou que, mesmo diante de uma possível reação, os disparos não se justificariam. “Se tivesse efetuado um ou dois disparos para o alto, ainda seria discutível. A partir do momento em que pessoas e um veículo são atingidos por vários disparos, a legítima defesa se torna uma alegação delicada”, afirmou.
As investigações continuam.
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