Morreu neste sábado, 18, em Franca, o sambista Aldemir Clovis de Andrade, aos 60 anos. Ele foi fundador e presidente da escola de samba Leões da Zona Norte.

Durante seus anos no samba, Aldemir integrou os Aliados da Santa Cruz e, lá, conheceu José Ivair da Silva, o “Zezão”, com quem fez parte da fundação da escola de samba Leões da Zona Norte e do grupo de pagode Pique Brasileiro. “Um grande homem, amante da cultura. Um grande empresário também. Desde menino. Era funcionário e se tornou dono da loja. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter conhecido ele”, disse Zezão.

Uma nota divulgada nas redes sociais anunciando a morte do artista cita Aldemir como “Canela”. Segundo o texto, ele teria marcado a história com seu ritmo e sua felicidade contagiante. “A escola de samba Aliados da Santa Cruz se une em solidariedade à família e aos amigos neste momento de dor. Seu ritmo e seu legado seguirão vivos em nossos corações. Descanse em paz”, disse a nota.