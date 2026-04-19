Morreu neste sábado, 18, em Franca, o sambista Aldemir Clovis de Andrade, aos 60 anos. Ele foi fundador e presidente da escola de samba Leões da Zona Norte.
Durante seus anos no samba, Aldemir integrou os Aliados da Santa Cruz e, lá, conheceu José Ivair da Silva, o “Zezão”, com quem fez parte da fundação da escola de samba Leões da Zona Norte e do grupo de pagode Pique Brasileiro. “Um grande homem, amante da cultura. Um grande empresário também. Desde menino. Era funcionário e se tornou dono da loja. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter conhecido ele”, disse Zezão.
Uma nota divulgada nas redes sociais anunciando a morte do artista cita Aldemir como “Canela”. Segundo o texto, ele teria marcado a história com seu ritmo e sua felicidade contagiante. “A escola de samba Aliados da Santa Cruz se une em solidariedade à família e aos amigos neste momento de dor. Seu ritmo e seu legado seguirão vivos em nossos corações. Descanse em paz”, disse a nota.
Recentemente, Aldemir integrava o grupo de roda de samba “Samba de Buteco”, que também se despediu do amigo nas redes sociais.
O velório de Aldemir foi realizado ainda na tarde deste sábado, no Memorial Nova Franca, e, na sequência, o sepultamento ocorreu no Cemitério Santo Agostinho.
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