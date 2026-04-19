'Na verdade, nós não somos mais uma sociedade, somos um bando, porque não há ordem, não há mais respeito, não há decência.'

Com novo ciclo de vida hoje, 19, meu amigo-irmão Éverton Pires de Lima, e ainda o Durvalino Rezende, que mudam de idade junto com o Roberto Carlos Braga... Amanhã, 20, meu queridíssimo neto João Gabriel Rodrigues de Rezende, o notário Lincoln Bueno Alves, Giseldo Fontanezi, Padre Marco Antônio Bognotti, Guilherme Henrique Alves e o Milton Raimundini... Na terça, 21, sobrinha Denise Paulino Sanches... Na quarta, 22, colega Higininho Caleiro Filho, Antônio Carlos Vidal e advogada Juliana Moreira Lance Coli... Na quinta, 23, Mariah Pera Diniz, José Roberto Silveira e advogado Ismael Rubens Merlino... Na sexta-feira, 24, amiga Inês, da secretaria da São Judas Tadeu... E no próximo sábado, 25, sobrinho Eduardo Navarro de Faria, Julinho Tristão, Luís Antônio Cordeiro e Fernando Goulart Gilberti. Abraço a todos.

Grande comunicador e amigo

O abraço mais do que especial, vai para meu amigo-irmão, o grande comunicador Éverton Pires de Lima, festejando mais um ano de vida, com toda força e alegria. É aquele parceiro e amigo de sempre, comunicador de enorme sucesso na Rádio Difusora, isso de longa data. Desejo vida longa e muito felicidade, sempre ao lado dos filhos, netos e seus incontáveis amigos. Parabéns.

Primeiro e muito querido neto