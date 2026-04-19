Mensagem de Abertura
'Na verdade, nós não somos mais uma sociedade, somos um bando, porque não há ordem, não há mais respeito, não há decência.'
Enéas Carneiro
Aniversários
Com novo ciclo de vida hoje, 19, meu amigo-irmão Éverton Pires de Lima, e ainda o Durvalino Rezende, que mudam de idade junto com o Roberto Carlos Braga... Amanhã, 20, meu queridíssimo neto João Gabriel Rodrigues de Rezende, o notário Lincoln Bueno Alves, Giseldo Fontanezi, Padre Marco Antônio Bognotti, Guilherme Henrique Alves e o Milton Raimundini... Na terça, 21, sobrinha Denise Paulino Sanches... Na quarta, 22, colega Higininho Caleiro Filho, Antônio Carlos Vidal e advogada Juliana Moreira Lance Coli... Na quinta, 23, Mariah Pera Diniz, José Roberto Silveira e advogado Ismael Rubens Merlino... Na sexta-feira, 24, amiga Inês, da secretaria da São Judas Tadeu... E no próximo sábado, 25, sobrinho Eduardo Navarro de Faria, Julinho Tristão, Luís Antônio Cordeiro e Fernando Goulart Gilberti. Abraço a todos.
Grande comunicador e amigo
O abraço mais do que especial, vai para meu amigo-irmão, o grande comunicador Éverton Pires de Lima, festejando mais um ano de vida, com toda força e alegria. É aquele parceiro e amigo de sempre, comunicador de enorme sucesso na Rádio Difusora, isso de longa data. Desejo vida longa e muito felicidade, sempre ao lado dos filhos, netos e seus incontáveis amigos. Parabéns.
Primeiro e muito querido neto
Ele é a alegria de toda a família. Como diz a vovó Cida, ele sabe compor, tocar violão, fazer todo mundo rir, e brincar (a sério) com sua amada Bia. É primeiro neto meu e da Cida, chega aos seus 23 anos, já como advogado, pós graduando em Direito Penal e Processo Penal pelo IDP. E o danado ainda é bonito. Filho do meu genro Joaquim e da minha filha Cláudia, e irmão do Luís Felipe. Que Deus o abençoe grandemente.
Dicas Práticas
Para amaciar uma peça de carne, deixe-a por algumas horas em uma mistura de azeite e vinagre. Outra: para evitar que se forme mofo na lata de extrato de tomate, guarde o que sobrar na geladeira, em vasilha de louça ou vidro, tendo o cuidado de cobrir com um pouco de azeite ou óleo.
Tim-tim
Vamos antecipando os cumprimentos ao Dr. Lincoln Bueno Alves pelo seu natalício amanhã. Ele é Oficial do 1º Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica 1º Tabelião de Protesto de Franca. Pessoa de um agradável diálogo, ainda que agora faça um bom tempo que não o vejo. Vai daqui meu abraço a ele.
Parabéns, Higininho!
Higino Caleiro Filho é seu nome, mas todos se habituaram de trata-lo como Higininho, por levar o nome de seu pai. Nasceu em um lar apaixonado pelas letras e comunicação, sendo filho dos já saudosos Higino Jacinto Caleiro (Higinote) e da colunista Augusta Maria Pinho Caleiro. Higininho sempre foi uma pessoa de fino trato, e querido colega, colunista dos meios de comunicação. Segue daqui meu abraço a ele.
Aquele abraço
Amanhã, 20, também é tempo de registrar uma nova idade para o Giseldo Gonçalves Fontanezi, casado com a Karina Tasso Verzola Fontanezi, que foi uma filha muito querida do saudoso colega e amigo Paulo Roberto Verzola. Parabéns ao Giseldo, e o abraço também à Karina e aos filhos Paulo Roberto e Caio.
Pique-Pique
Casal amigo e muito querido, esta semana dá um passeio para comemorar o aniversário da conhecida advogada ne área da Previdência Social, dra. Juliana Lance Coli, na foto com o marido, advogado e empresário Luís Fernando Coli. Parabéns e um abraço também aos filhos, Bruno e Gabriel.
Co-piada
O sujeito arrumou uma namorada, muito bonitinha, que ele gamou e quis tatuar o nome dela na testa. A garota, muito safada, não demorou a largar dele. O cara correu pra casa do sujeito que faz tatuagem e contou, já desesperado:
- E agora, o que eu faço?
E o tatuador tranquilo:
- Como é o nome dela?
- O nome dela é Mila.
- Tranquilo, senta aí que a gente conserta.
- Como é que vai ficar?
- Vou completar: Milas -quei.
Arquivo do Tempo
Esta foto é dos bons tempos do Grupão da Franca e alguns dos seus agregados. Lembro-me bem dessa turma muito querida. Da esquerda para a direita: Paulo Fernando, mais atrás o Mazo, à frente o Liliko, mais à direita Everton de Paula, a jovem que não me lembro o nome, e mais ao fundo, Ulisses Minicucci e Jairo (de óculos). Muita saudade daqueles bons tempos de festivais e de serenatas.
Mensagem Final
“Toda a gente fala de direitos humanos e ninguém de deveres; Talvez fosse uma boa ideia inventar um “Dia dos Deveres Humanos”...
José Saramago
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