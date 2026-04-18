O Sesi Franca perdeu para o Boca Juniors, da Argentina, na noite deste sábado, 18, por 86 a 72, no ginásio do Obras Sanitárias, em Buenos Aires, na Argentina, terminando como vice-campeão da BCLA (Basketball Champions League Américas) de 2025/26.

O Boca Juniors obteve duas vitórias no Final Four, garantindo o primeiro título de sua história na versão atual da competição internacional. Nas semifinais passou fácil pelo Flamengo. Por sua vez, o Franca venceu o Nacional, do Uruguai, mas parou a equipe argentina.

Com a conquista, o Boca Juniors garantiu vaga no Mundial Interclubes da FIBA, que será disputado em Cingapura. O Nacional derrotou o Flamengo, por 94 a 65, e ficou com o 3º lugar.