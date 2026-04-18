O Sesi Franca perdeu para o Boca Juniors, da Argentina, na noite deste sábado, 18, por 86 a 72, no ginásio do Obras Sanitárias, em Buenos Aires, na Argentina, terminando como vice-campeão da BCLA (Basketball Champions League Américas) de 2025/26.
O Boca Juniors obteve duas vitórias no Final Four, garantindo o primeiro título de sua história na versão atual da competição internacional. Nas semifinais passou fácil pelo Flamengo. Por sua vez, o Franca venceu o Nacional, do Uruguai, mas parou a equipe argentina.
Com a conquista, o Boca Juniors garantiu vaga no Mundial Interclubes da FIBA, que será disputado em Cingapura. O Nacional derrotou o Flamengo, por 94 a 65, e ficou com o 3º lugar.
Francisco Caffaro, do Boca Juniors, foi eleito o MVP da final.
O jogo
A partida começou com um show de bolas de três pontos. Barreiro abriu o placar para o Boca, com uma bola de dois pontos, com Georginho empatando para o Franca. Depois o que se viu foram chutes de fora do garrafão, com o time argentino levando a melhor, sendo 6 bolas de 9 tentadas. O Franca converteu 6 de 12 chutes. Com isso, o Boca venceu o primeiro quarto por 31 a 28.
O Franca apresentava falhas defensivas, obrigando Helinho Garcia a pedir tempo na metade do segundo quarto, quando placar apontava 39 a 35 para a equipe argentina comandada por Nicolás Casalanguida. O Boca se aproveitou de um momento de instabilidade da equipe francana para abrir 10 pontos de vantagem. O segundo período ficou 16 a 10 para os argentinos, que venceram o primeiro tempo por 47 a 38.
Após o intervalo, o time brasileiro seguia mal em quadra, perdendo alguns rebotes importantes, o que resultava em pontos do rival, que abria 13 pontos de frente no terceiro quarto. O Boca Juniors venceu o período por 19 a 15, totalizando 66 a 53. Diferente do início da partida, o jogo passou a ser disputado dentro do Garrafão. O time argentino conseguiu manter a vantagem construída ao longo da partida garantindo a vitória perto de sua torcida. O último quarto ficou 20 a 19 para os argentinos.
Os destaques do Franca na pontuação foram Lucas Dias, David Jackson e Georginho, com 17, 16 e 15 pontos respectivamente. Os maiores pontuadores do Boca foram Santiago Scala com 18 pontos e Francisco Caffaro com 15 pontos.
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Comentários
1 Comentários
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Valeska 6 horas atrásFoi um baile e o pior é que se ouvia como fundo musical a música que põe proibiram a escola de samba de cantar no Carnaval do Rio olé olé olé olá eu imagino os fanáticos passadores de pano para americanos velhos que se fossem jogar basquete na terra deles teriam que fazer outra coisa