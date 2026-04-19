Uma noite linda e emocionante marcou a celebração de 10 anos de sonhos, lutas, muito trabalho e conquistas do Grupo Mulheres do Brasil Franca. Um sonho que nasceu de uma mulher que leva o nome de Franca para o Brasil e o mundo: Luiza Helena Trajano, a idealizadora desse movimento. Junto a mais de 140 mil mulheres espalhadas pelo mundo, ela vem fazendo a diferença em nossa sociedade. Luiza Helena veio especialmente para a grande noite, acompanhada da CEO do Grupo Mulheres do Brasil, Alexandra Segantin, e da idealizadora de expansão do mesmo, Lilian Leandro.

O Núcleo Franca é o primeiro criado e possui uma representatividade expressiva entre todos os núcleos. Em Franca, o colegiado é formado por Eliane Querino, que recebeu a todos com o entusiasmo e a alegria de sempre, Janisse Mahalen e Dora Bittar, também fundadoras do grupo, além de Kelly Matias e Lilian Gomes. A noite foi ainda mais especial com a presença de quase 600 mulheres que fazem parte do grupo, além de alguns convidados especiais. Que venham os próximos 10 anos de muitas realizações!

Escola de Negócios

Durante a grande noite, Luiza Helena contou que em breve o Magazine Luiza lança a Escola de Negócio Luiza Trajano Donato que será na icônica casa da fundadora da rede de varejo no centro de Franca. A ideia é reproduzir na faixa da a primeira loja da rede e na parte interna totalmente informatizada e com recursos de inteligência artificial. A ideia original seria inaugurar no dia 20 de setembro (data de nascimento da homenageada)deste ano. Mas ainda não se sabe se terá tempo suficiente para as reformas necessárias. Em breve conto mais.

Ecoterapia