10 Anos
Uma noite linda e emocionante marcou a celebração de 10 anos de sonhos, lutas, muito trabalho e conquistas do Grupo Mulheres do Brasil Franca. Um sonho que nasceu de uma mulher que leva o nome de Franca para o Brasil e o mundo: Luiza Helena Trajano, a idealizadora desse movimento. Junto a mais de 140 mil mulheres espalhadas pelo mundo, ela vem fazendo a diferença em nossa sociedade. Luiza Helena veio especialmente para a grande noite, acompanhada da CEO do Grupo Mulheres do Brasil, Alexandra Segantin, e da idealizadora de expansão do mesmo, Lilian Leandro.
Franca
O Núcleo Franca é o primeiro criado e possui uma representatividade expressiva entre todos os núcleos. Em Franca, o colegiado é formado por Eliane Querino, que recebeu a todos com o entusiasmo e a alegria de sempre, Janisse Mahalen e Dora Bittar, também fundadoras do grupo, além de Kelly Matias e Lilian Gomes. A noite foi ainda mais especial com a presença de quase 600 mulheres que fazem parte do grupo, além de alguns convidados especiais. Que venham os próximos 10 anos de muitas realizações!
Escola de Negócios
Durante a grande noite, Luiza Helena contou que em breve o Magazine Luiza lança a Escola de Negócio Luiza Trajano Donato que será na icônica casa da fundadora da rede de varejo no centro de Franca. A ideia é reproduzir na faixa da a primeira loja da rede e na parte interna totalmente informatizada e com recursos de inteligência artificial. A ideia original seria inaugurar no dia 20 de setembro (data de nascimento da homenageada)deste ano. Mas ainda não se sabe se terá tempo suficiente para as reformas necessárias. Em breve conto mais.
Ecoterapia
A fonoaudióloga Laís di Filippo de Mello, com ampla experiência na área terapêutica, fortalece sua atuação na equoterapia em Franca. Desde 2008, trabalha ao lado da instrutora Roberta Gimenes, garantindo cuidado e resultados no acompanhamento de praticantes. Em 2026, com a crescente demanda de Roberta em Ribeirão Preto, Laís assume os atendimentos em Franca, em parceria com Daniela Gimenes, instrutora de equitação com vasta experiência. Essa colaboração integra o olhar terapêutico da fonoaudiologia à técnica da equitação, oferecendo atendimentos individualizados. Na foto com Laís e Daniela, o professor de equitação Milton Junior.
Flávia
Um abraço especial para Flávia França, uma das figuras fortes da UniFacef. Sempre atuante e competente, ela é querida por toda a diretoria, docentes e alunos. Flávia comemorou seu aniversário no dia 17 de abril, e envio meus parabéns! Em celebração aos 50 anos da Noite EP, ela esteve ao lado da mãe, a elegante Janete Franca, e da filha, a competente médica ginecologista Marina Barcelos. Parabéns, querida!
Destaque
É uma alegria reencontrar o casal Melissa Cavalcanti Bandos, pró-reitora de extensão do UniFacef, e Rogério Bandos, renomado médico otorrinolaringologista. Eles participaram da comemoração dos 75 anos do Centro Universitário Municipal de Franca - UniFacef. Sempre gentis, competentes e elegantes, são destaque na coluna deste domingo.
Parabéns
Meu amigo do coração, Wellington Araújo, diretor administrativo do renomado Buffer, comemora seu aniversário no dia 21 de abril. Envio um abraço cheio de carinho! Ao lado do chef Leonardo Aguiar, eles atendem clientes seletos em Ribeirão Preto e região, sempre com perfeição nos pratos exclusivos e na arte de servir. Desejo toda a felicidade do mundo, amigo!
Novidade
Mãe e filha, Dayse Ribeiro e Gabriela, estão prestes a lançar o "Sr. Ceviche", que proporcionará aos amantes de ceviche uma experiência gastronômica incrível, com receitas de família e produtos frescos e selecionados. O melhor é que será possível degustar no conforto de casa, já que funcionará como delivery. Já experimentei e adorei! Desejo muito sucesso!
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