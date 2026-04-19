Você sabia que, no Brasil, milhares de famílias com filhos autistas perdem benefícios do INSS, isenções fiscais e muitos outros direitos por simplesmente não saberem que existem? Em abril, Mês da Conscientização do Autismo, é hora de mudar isso... E, agora, vamos mostrar, passo a passo, os principais direitos que você pode ter.

Imagine descobrir que seu filho pode ter um salário mensal garantido pelo governo, isenção de impostos na compra de carro, vaga reservada em concursos públicos e sala de aula com suporte especializado, sem precisar implorar por isso.

Infelizmente, vê-se diariamente pais exaustos lutando contra o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ou governo que negam o óbvio: o autismo é deficiência para fins legais, e isso abre portas que muita gente ignora.