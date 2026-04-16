Ao menos três criminosos armados invadiram uma casa e renderam uma família durante um roubo na noite desta quinta-feira, 16, no Residencial Dourado, na zona sul de Franca. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

Pelas imagens, é possível ver o momento em que o morador chega à residência, abre o portão e entra com o carro, uma BMW. Enquanto manobra o veículo na garagem, três homens saem de uma área de mata próxima, entram no imóvel e anunciam o assalto, com armas apontadas para as vítimas. Todos estavam com os rostos tampados com bonés e máscaras.

Durante a abordagem, o morador pede para que os criminosos aguardem a filha pequena sair do carro, antes de qualquer ação mais brusca. Em seguida, o grupo permanece dentro da casa por cerca de três minutos.