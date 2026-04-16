Ao menos três criminosos armados invadiram uma casa e renderam uma família durante um roubo na noite desta quinta-feira, 16, no Residencial Dourado, na zona sul de Franca. A ação foi registrada por câmeras de segurança.
Pelas imagens, é possível ver o momento em que o morador chega à residência, abre o portão e entra com o carro, uma BMW. Enquanto manobra o veículo na garagem, três homens saem de uma área de mata próxima, entram no imóvel e anunciam o assalto, com armas apontadas para as vítimas. Todos estavam com os rostos tampados com bonés e máscaras.
Durante a abordagem, o morador pede para que os criminosos aguardem a filha pequena sair do carro, antes de qualquer ação mais brusca. Em seguida, o grupo permanece dentro da casa por cerca de três minutos.
Na ação, os suspeitos roubam a BMW, além de um celular, um relógio e duas correntes de ouro da vítima. Após o crime, eles fogem e não haviam sido localizados até a última atualização desta reportagem.
A Polícia Militar foi chamada e o caso é investigado pela Polícia Civil.
Quem tiver informações do veículo, com placas final 2J07, pode fazer denúncias no 190 ou 181.
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