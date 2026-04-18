A dupla sertaneja Matheus & Kauan abriu, em grande estilo, o Restinga Rodeo Music 2026 na noite de sexta-feira, 17, com o recinto lotado e muita animação. Antes de chegar à região, os artistas participaram do lançamento da Festa do Peão de Barretos, realizado na quinta-feira, 16, no Vila Country, em São Paulo.

No palco do RRM, os cantores deram início à programação com um show marcado por sucessos e forte interação com o público. No repertório, hits atuais e clássicos da carreira levaram a plateia a cantar em coro músicas como “Incerteza”, “Quarta Cadeira”, “A Parte de Você que Sobra”, “Nessas Horas”, “A Roda e o Beija-Flor” e “Triplex”.

A abertura também contou com apresentação do cantor Erik Breslau, que aqueceu o público com um repertório voltado ao country e ajudou a embalar o clima festivo da noite.