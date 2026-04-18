A dupla sertaneja Matheus & Kauan abriu, em grande estilo, o Restinga Rodeo Music 2026 na noite de sexta-feira, 17, com o recinto lotado e muita animação. Antes de chegar à região, os artistas participaram do lançamento da Festa do Peão de Barretos, realizado na quinta-feira, 16, no Vila Country, em São Paulo.
No palco do RRM, os cantores deram início à programação com um show marcado por sucessos e forte interação com o público. No repertório, hits atuais e clássicos da carreira levaram a plateia a cantar em coro músicas como “Incerteza”, “Quarta Cadeira”, “A Parte de Você que Sobra”, “Nessas Horas”, “A Roda e o Beija-Flor” e “Triplex”.
A abertura também contou com apresentação do cantor Erik Breslau, que aqueceu o público com um repertório voltado ao country e ajudou a embalar o clima festivo da noite.
Um dos momentos mais emocionantes foi um pedido de casamento no palco. Com a participação da dupla, o noivo fez uma declaração e surpreendeu a companheira. Após o “sim”, o público acompanhou a cena ao som de “Que Sorte A Nossa”, em um momento de grande comoção.
Conexão com a região
Em entrevista ao Portal GCN/Rede Sampi, a dupla destacou o carinho pelo público da região de cidades no entorno de Franca e Ribeirão Preto.
“A gente uma uma história muita bacana no Brasil inteiro depois de 15 anos de dupla. É uma região que sempre que a gente é convidado é diferente, é especial, recebe a gente com tanto carinho”, disse Matheus, primeira voz da dupla.
O cantor também destacou que em Franca tem “grandes parceiros” e pontuou os também cantores da cidade Rionegro & Solimões.
Programação segue com montarias e shows
As montarias em touros, iniciadas na sexta-feira, continuam neste sábado, 18, reunindo competidores e fãs do rodeio. A programação musical segue com grandes nomes do sertanejo.
Confira a agenda:
- Sábado (18): Matogrosso & Mathias
- Domingo (19): Lourenço & Lourival e Queima do Alho
- Segunda-feira (20): João Bosco & Vinícius
Estrutura do evento
O Restinga Rodeo Music conta com estrutura completa para o público, incluindo arena com entrada solidária, praça de alimentação e banheiros exclusivos. Há ainda setores como pista premium, com visão privilegiada do palco, e camarotes com serviços diferenciados, incluindo open bar.
Os ingressos seguem à venda pelo siteQ2 Ingressos e em pontos físicos credenciados.
O evento segue até segunda-feira, 20, reunindo tradição, música e entretenimento para toda a região.
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