O basquete brasileiro se despediu nesta sexta-feira, 17, de um dos maiores nomes da história do esporte. Ídolo da modalidade, Oscar Schmidt morreu aos 68 anos e recebeu homenagens de clubes, ex-companheiros e torcedores em todo o país.

O time do Sesi Franca Basquete publicou uma homenagem nas redes sociais. A manifestação, no entanto, veio cerca de cinco horas após a confirmação da morte do ex-jogador, sendo uma das últimas entre as equipes do Novo Basquete Brasil (NBB).

Na publicação, o clube destacou a importância do ex-jogador para o esporte.

“Hoje o basquete brasileiro se despede de uma grande referência do nosso esporte. Oscar Schmidt deixa uma história marcante e um legado que seguirá vivo na memória de gerações”, escreveu

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