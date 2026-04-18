O basquete brasileiro se despediu nesta sexta-feira, 17, de um dos maiores nomes da história do esporte. Ídolo da modalidade, Oscar Schmidt morreu aos 68 anos e recebeu homenagens de clubes, ex-companheiros e torcedores em todo o país.
O time do Sesi Franca Basquete publicou uma homenagem nas redes sociais. A manifestação, no entanto, veio cerca de cinco horas após a confirmação da morte do ex-jogador, sendo uma das últimas entre as equipes do Novo Basquete Brasil (NBB).
Na publicação, o clube destacou a importância do ex-jogador para o esporte.
“Hoje o basquete brasileiro se despede de uma grande referência do nosso esporte. Oscar Schmidt deixa uma história marcante e um legado que seguirá vivo na memória de gerações”, escreveu
Polêmica
A despedida ocorre em meio à lembrança de uma polêmica recente envolvendo Oscar e a cidade. Durante participação em um podcast no YouTube, o ex-atleta fez um comentário ofensivo ao se referir a Franca.
Ao relembrar uma suposta proposta para assumir o time da cidade, Oscar afirmou: “Imagina, eu vou pra Franca? Puta lugar de merda”, declaração que gerou forte repercussão, principalmente entre torcedores francanos.
Na ocasião, ele participava do programa ao lado do também ex-jogador Marcel, no Ticaracaticast, apresentado pelos humoristas Bola e Carioca. A fala foi feita em tom descontraído, enquanto Oscar explicava que costumava provocar adversários como estratégia dentro do esporte.
“Chegou ao ponto de Franca pedir pra mim (sic) tomar conta do time, porque eles queriam patrocínio, é lógico. A gente tinha patrocínio, fizemos um timaço, era o banco Bandeirantes. Eu conseguia patrocínio. Aí eles chegaram ao ponto de me entregar o time. Eu disse: ‘Não, porra, não vou fazer isso. Fica com o (time) de vocês aí, que eu fico com o meu lá em São Paulo’. Imagina, eu vou pra Franca? Puta lugar de merda. Começa por aí...”, disse Oscar.
Diante da repercussão negativa, o ex-jogador voltou atrás e pediu desculpas publicamente. Em nota, afirmou que o comentário foi direcionado a situações vividas dentro de quadra, e não à cidade. “Se mais cidades fossem como Franca, o nível do basquete brasileiro seria muito maior”, disse.
Oscar também gravou um vídeo reforçando o pedido de desculpas e elogiando a torcida francana. Ele destacou o momento vivido pelo basquete na cidade e reconheceu que a declaração foi “infeliz”. “Minha intenção nunca foi magoar ninguém. Se nossas cidades fossem iguais à de vocês, tenho certeza que o nosso basquete seria bem melhor”, afirmou.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
Comentários
1 Comentários
-
Pacato Cidadão 4 horas atrásComentario ofensivo nada... So disse verdades... Essa cidade nem tem luz de led nas ruas... #quefase