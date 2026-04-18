Sesi Franca e Boca Juniors-ARG se enfrentam neste sábado, 18, às 21h40, no ginásio do Obras Sanitárias, em Buenos Aires, na Argentina, pela decisão do título da BCLA (Basketball Champions League Américas) 2025/26.
O Franca foi o primeiro a se classificar para a final do Final Four com sede em Buenos Aires ao bater o Nacional, do Uruguai, por 83 a 71, nesta sexta-feira, 17, pelas semifinais. Na outra semifinal, o Boca Juniors atropelou o Flamengo, por 81 a 58, garantindo vaga na decisão da competição internacional.
O Franca busca o bicampeonato da atual versão da competição. Os francanos levantaram o título em 2022/23. Já o time argentino ainda não venceu a competição no atual formato, mas detém três títulos do Sul-Americano de Clubes, campeonato antecessor ao formato atual da BCLA. O campeão disputará o Mundial de Clubes.
O ala/pivô Lucas Dias, um dos destaques ofensivos do time brasileiro, disse que a equipe precisa corrigir alguns erros apresentados nas semifinais, manter a consistência e a concentração na partida diante dos argentinos. “É preciso corrigir alguns erros que a gente teve por falta de concentração nossa. Começar com a mesma concentração e intensidade que a gente começou e terminou o jogo (contra o Nacional)”.
Lucas Dias lembra que o Boca Juniors apresentou bom desempenho contra o time carioca. “Final é final. A gente sabe da qualidade do nosso time e é focar no que temos que fazer”, finalizou.
Flamengo e Nacional disputam o terceiro lugar do Final Four da BCLA, às 17h40, também deste sábado.
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