Sesi Franca e Boca Juniors-ARG se enfrentam neste sábado, 18, às 21h40, no ginásio do Obras Sanitárias, em Buenos Aires, na Argentina, pela decisão do título da BCLA (Basketball Champions League Américas) 2025/26.

O Franca foi o primeiro a se classificar para a final do Final Four com sede em Buenos Aires ao bater o Nacional, do Uruguai, por 83 a 71, nesta sexta-feira, 17, pelas semifinais. Na outra semifinal, o Boca Juniors atropelou o Flamengo, por 81 a 58, garantindo vaga na decisão da competição internacional.

O Franca busca o bicampeonato da atual versão da competição. Os francanos levantaram o título em 2022/23. Já o time argentino ainda não venceu a competição no atual formato, mas detém três títulos do Sul-Americano de Clubes, campeonato antecessor ao formato atual da BCLA. O campeão disputará o Mundial de Clubes.