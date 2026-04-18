Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Militar, por meio da Força Tática, nesta sexta-feira, 17, em um condomínio localizado na avenida Doutor Hélio Palermo, no bairro Jardim Paulista, em Franca. Ele foi flagrado com uma caminhonete Toyota Hilux SW4 avaliada em cerca de R$ 300 mil, que, segundo a polícia, era um veículo clonado, conhecido como “dublê”.

De acordo com as informações da PM, a equipe chegou até o suspeito após denúncias e levantamentos que indicavam que uma caminhonete com as mesmas características circulava em Franca e também em outro estado, em Mato Grosso, o que levantou suspeitas de clonagem.

Segundo o capitão Marcel, da Polícia Militar, a corporação já monitorava o caso. “Essa caminhonete, já tínhamos uma informação que ela estava andando por Franca e uma igual em Mato Grosso. Foi assim que suspeitamos que poderia ser o conhecido ‘dublê’. Também havia denúncia informando que o veículo estaria em um condomínio na Avenida Doutor Hélio Palermo. Fomos até o local, abordamos o veículo e o proprietário disse que comprou de um vendedor de Goiás. Constatamos que a caminhonete original foi furtada em Minas Gerais. Trocaram-se as placas, colocaram a de uma outra com características semelhantes e ele estava circulando como ela”, explicou.