18 de abril de 2026
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RECEPTAÇÃO

Força Tática prende homem com caminhonete 'dublê' de R$ 300 mil

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
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Camionete Hilux SW4 Preta apreendida pela Policia Militar
Camionete Hilux SW4 Preta apreendida pela Policia Militar

Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Militar, por meio da Força Tática, nesta sexta-feira, 17, em um condomínio localizado na avenida Doutor Hélio Palermo, no bairro Jardim Paulista, em Franca. Ele foi flagrado com uma caminhonete Toyota Hilux SW4 avaliada em cerca de R$ 300 mil, que, segundo a polícia, era um veículo clonado, conhecido como “dublê”.

De acordo com as informações da PM, a equipe chegou até o suspeito após denúncias e levantamentos que indicavam que uma caminhonete com as mesmas características circulava em Franca e também em outro estado, em Mato Grosso, o que levantou suspeitas de clonagem.

Segundo o capitão Marcel, da Polícia Militar, a corporação já monitorava o caso. “Essa caminhonete, já tínhamos uma informação que ela estava andando por Franca e uma igual em Mato Grosso. Foi assim que suspeitamos que poderia ser o conhecido ‘dublê’. Também havia denúncia informando que o veículo estaria em um condomínio na Avenida Doutor Hélio Palermo. Fomos até o local, abordamos o veículo e o proprietário disse que comprou de um vendedor de Goiás. Constatamos que a caminhonete original foi furtada em Minas Gerais. Trocaram-se as placas, colocaram a de uma outra com características semelhantes e ele estava circulando como ela”, explicou.

Ainda conforme o capitão, o homem afirmou que não sabia da irregularidade e alegou ter sido vítima da negociação.

A abordagem aconteceu enquanto o suspeito prestava serviço no local. Durante a vistoria, os policiais identificaram estes sinais de adulteração, confirmando que o veículo era produto de crime.

O homem recebeu voz de prisão por receptação e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A caminhonete foi apreendida e será submetida à perícia.

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