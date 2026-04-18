Sair das amarras de onde viemos é, quase sempre, a travessia mais difícil de nossas vidas. É no confronto — muitas vezes involuntário — com as dores e rupturas que a vida impõe que o caráter se molda e se transforma. É sob essa perspectiva que se constrói o mais recente documentário sobre Paul McCartney.

Ainda jovem, em Liverpool, McCartney encontrou, aos 14 anos, em um festival de bairro, aquele que se tornaria não apenas seu principal parceiro artístico, mas também uma das relações mais profundas de sua vida: John Lennon, então líder dos Quarrymen.

Juntos, Lennon e McCartney formariam uma das parcerias mais importantes da história da música. A dupla foi responsável por uma sequência impressionante de sucessos, álbuns marcantes dos anos 1960 e uma estética que ajudou a definir o próprio imaginário do rock. Até hoje, qualquer debate sobre a contribuição individual de cada um ecoa na imagem icônica dos óculos de Lennon e no olhar atento de Paul.