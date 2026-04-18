Se você convive com meninos ou meninas em plena adolescência, já terá chegado à conclusão de que esta é fase difícil e, num movimento natural de volta ao passado, se perguntado se foi assim no seu tempo. É possível que se lembre das próprias dificuldades; e provavelmente argumentará que agora essa travessia para a vida adulta se tornou mais complicada por conta das incertezas do nosso tempo tumultuado e, claro, das novas tecnologias, com destaque para o celular.

De fato, o uso do aparelho transformou radicalmente a experiência da adolescência, funcionando hoje como uma extensão da própria identidade. Se o aparelho democratizou o acesso à informação e facilitou a conexão com grupos de interesse, também estabeleceu uma dependência nociva. O pacote das ruindades digitais é amplo. A constância das notificações fragmenta a atenção, dificultando o foco nos estudos e o aprofundamento intelectual. O sono é frequentemente sacrificado em favor da rolagem infinita de conteúdos, impactando a saúde física e mental. E a comunicação, antes baseada no contato físico e verbal, tornou-se mediada por algoritmos, o que pode comprometer o desenvolvimento de habilidades sociais complexas. Concordarei com você, leitor, leitora, mantendo a ressalva de que não é apenas o mundo virtual o maior vilão. Como se diz popularmente sobre situações que não se deixam traduzir na superfície e pedem olhares mais profundos e escuta mais atenta, ‘o buraco é mais embaixo’.

Sobre o assunto venho aprendendo com adolescentes cujo comportamento observo, com psicólogos com quem converso, com artistas que têm levado o tema para telas e palcos, com escritores especializados que leio. Dentre estes, Daniel Siegel, psiquiatra norte-americano, neurocientista, autor de “Cérebro Adolescente”. Nesse livro ele explica que o cérebro dos adolescentes é, em relação ao dos adultos, muito mais guiado pela busca de recompensa. Todos sabem que experiências novas e intensas liberam mais dopamina e conferem a indescritível sensação de estar vivo. O problema é que a vida não oferece esse tipo de experiência 24 horas por dia, de forma que tudo pode acabar parecendo sem graça, insosso e entediante ao jovem dentro do cotidiano com rotinas e sem aventuras. É nesse ponto que podem entrar, no meio de tantas coisas, as redes sociais, o álcool, as drogas, s cigarros