Um motociclista ficou em estado grave após um acidente registrado na manhã deste sábado, 18, no trevo de acesso à vicinal que liga a cidade de Ribeirão Corrente, na Rodovia Cândido Portinari. A colisão ocorreu quando o condutor de um carro, que seguia no sentido do posto Paineirão, se confundiu ao chegar ao trevo, entrou na contramão da via e acabou batendo de frente com a moto, uma Honda Titan 150 preta, que trafegava corretamente pela preferencial.

Segundo as informações apuradas, o próprio motorista relatou que só percebeu o erro após já ter acessado o trecho na direção contrária. Sem tempo para evitar o impacto, houve a colisão frontal.

Com a força da batida, o motociclista foi arremessado e ficou desorientado na pista, apresentando ferimentos graves. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada rapidamente e realizou o socorro da vítima, que foi encaminhada para atendimento médico.