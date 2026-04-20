A Rota do Café em Franca tem se consolidado como motor do turismo e da economia na região da Alta Mogiana, impulsionando produtores locais, aumentando o fluxo de visitantes e valorizando a tradição cafeeira. Dados de 2025 do CIET (Centro de Inteligência da Economia do Turismo), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado, apontam crescimento expressivo no setor desde a criação do roteiro.

Segundo o levantamento, 89% dos empreendimentos participantes registraram aumento na movimentação turística. O fluxo de visitantes cresceu, em média, 37%, enquanto o faturamento teve alta de 35%, refletindo diretamente na economia regional.

Franca como protagonista da Rota do Café

Na região de Franca, a Rota do Café ganha força com propriedades que unem tradição familiar e inovação. Um dos destaques é a Labareda Agropecuária, comandada pela produtora Flávia Lancha, quarta geração de cafeicultores.