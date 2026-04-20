A Campanha do Agasalho começa no próximo dia 27 de abril, em Franca, com o objetivo de arrecadar roupas, calçados e cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade. A ação é promovida pelo Fussol (Fundo Social de Solidariedade) e segue até 31 de julho, com o tema “Esquente o seu coração e a vida de quem necessita”.

Ao todo, já estão confirmados 56 postos de arrecadação distribuídos pela cidade, incluindo escolas municipais, supermercados, unidades da Polícia Militar e empresas parceiras. A expectativa é mobilizar a população para ampliar a rede de solidariedade durante o período mais frio do ano.

Durante a campanha, serão recebidas roupas masculinas, femininas e infantis, além de calçados e cobertores, desde que estejam em boas condições de uso. Todo o material arrecadado será destinado a entidades assistenciais do município, por meio de parceria com a Secretaria de Ação Social.