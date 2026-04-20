A Campanha do Agasalho começa no próximo dia 27 de abril, em Franca, com o objetivo de arrecadar roupas, calçados e cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade. A ação é promovida pelo Fussol (Fundo Social de Solidariedade) e segue até 31 de julho, com o tema “Esquente o seu coração e a vida de quem necessita”.
Ao todo, já estão confirmados 56 postos de arrecadação distribuídos pela cidade, incluindo escolas municipais, supermercados, unidades da Polícia Militar e empresas parceiras. A expectativa é mobilizar a população para ampliar a rede de solidariedade durante o período mais frio do ano.
Durante a campanha, serão recebidas roupas masculinas, femininas e infantis, além de calçados e cobertores, desde que estejam em boas condições de uso. Todo o material arrecadado será destinado a entidades assistenciais do município, por meio de parceria com a Secretaria de Ação Social.
Interessados em colaborar de forma mais ativa, oferecendo pontos de coleta, podem entrar em contato com o Fundo Social pelo telefone (16) 3711-9311 para solicitar uma caixa de arrecadação e formalizar a participação na campanha.
A distribuição dos pontos de coleta abrange todas as regiões da cidade — Sul, Norte, Leste, Oeste e Centro — garantindo acesso facilitado para a população que deseja contribuir.
Veja a lista com todos os locais:
REGIÃO SUL
- Lopes Loja 1: R. Marco Aurélio de Luca, 2021 - Parque Progresso
- EMEB Frei Germano de Annecy Rua Fued Zacarias Cury, 1230 - Parque Progresso
- Savegnago Loja 50: Av. Paulo Roberto Cavalheiro Coelho, 1911 - Parque do Castelo - 3701-0046
- Creche Euripedes Barsanufo Rua Geraldo Bombiciano 2780 – Vila Europa
- Polícia Militar -15 Batalhão
- EMEB Prof. Paulo Freire Rua Joaquim Emerenciano, 1102 - Jd. Aviação
- Lopes Loja 3: Avenida Carlos Roberto Haddad, 594 - Jardim Aeroporto I
- EMEB Prof. José Mário Faleiros Rua Leandro Fernandes Martins, 1971 – Jd. Aeroporto III
- EMEB Prof. Fausto Alexandre Souza Teodoro Rua Carlos Maranha, 2021 – Jd. Santa Barbara
- EMEB Prof. Antônio Manoel de Paula Av. Gabriela Almeida de Pirajá, 671 – Jd. Aeroporto II
- EMEB Profª. Christianne Dezuani Dias de Oliveira Rua Maria de Lourdes Magrin do Val, 6100 – Vila Real
- EMEB Profª. Vanda Thereza de Senne Badaró Rua Alfonso Sanches Simon, 301 – Recanto Elimar II
- EMEB Profª. Maria Antônia Stevanato Reis Rua Amaury Rangel, 5880 – Jd. Paraty
- EMEB Prof. Hélio Paulino Pinto Rua Urias Alves Taveira, 6309 – Res. Ana Dorotéia
REGIÃO NORTE
- EMEB Rev. Prof. Nicanor Xavier da Cunha Rua Ana Aguilar, 1601 - Nova Franca
- EMEB Dr. Valeriano Gomes do Nascimento CAIC Rua José Gianesella, 581 – City Petrópolis
- EMEB Prof. Aldo Prata – Av. São Pedro, 601 – City Petrópolis –
- EMEB Profª. Olívia Corrêa Costa Rua Antônio Miras Molina, 4700 – Jd. Paineiras
- EMEB Prof. Mitermair Alves Barbosa Rua Maria de Fátima Cáceres Mercuri, 3185 – Jd. Luiza II
- EMEB Profª. Maria Brizabela Bruxellas ZinadeR Rua Wilson David, 2640 – Jd. Luiza I – 3705-3531
- EMEB Prof. Florestan Fernandes Rua Raquel Jacintho Mesquita, 900 – Jd. Vera Cruz
- EMEB Profª. Ana Rosa de Lima Barbosa Rua Waldomiro Gonçalves, 191 - Parque do Horto
- EMEB Profª. Maria Ângela David Henrique dos Santos Av. Paulo Duarte, 235 – Pq. Vicente Leporace I
- EMEB Profª. Valéria Teresa Spessoto Figueiredo Penna Rua Erothildes Teodoro Pereira, 1060 - Pq. Vicente Leporace III
- ChokDoce - Leporace Av. Dr. Abrahão Brickman, 1311, Leporace III
- EMEB Profª. Sueli Contini Marques Rua Mamede Silva, 2771 – Jd. Tropical
- Supermercado Lopes Loja 4: Av. Prof. Moacir Viêira Coelho, 3849 - Res. Nosso Lar
- EM Profª. Maria Helena Rosa Barbosa Rua João Francisco Murzi, 5210 – Jd. Redentor
- Batalhão da Policia Militar Batalhão ao lado do Parque Fernando Costa
- ChokDoce - Integração Av. Chico Júlio, 3700
- Savegnago Loja 12: Av. José da Silva, 3913 - Jardim Maria Rosa - 3111-9200
- EMEI Prof. Walter Costa Rua Emílio Bruxelas, 3556 - Parque São Jorge
REGIÃO LESTE
- EMEB Profª. Emília de Paula Tarantelli Rua Prudente de Morais, 450 - Cidade Nova
- CEI (Centro de Educação Integrada) Gustavo Chereghini Bichuette - Rua Prudente de Morais, 426 - Cidade Nova
- ChokDoce Cidade Nova
- Savegnago - Loja 14: Av. Brasil, 1281 - Vila Aparecida – 3725-9500
- EMEB Frei Lauro de Carvalho Borges - Rua Cândido Carlos de Mello, 2860 – Jd. do Éden
- EMEB Profª. Marilourdes Figueiredo Iara - Rua Horácio Saturi, 350 – Jd. Panorama
- EMEB Prof. César Augusto de Oliveira - Av. Major Elias Motta, 1830 - Jd. Brasilândia
- EMEB Profª. Luzinete Cortez Balieiro - Rua Eunice Carmem Gonçalves Rodrigues, 2555 – Jd. Palestina
- EMEB Prof. Dr. Rubens Zumstein - Rua Paulo Vieira da Silva, 2321 – Jd. Piratininga
- EM Prof. Antônio Sicchierolli - Rua Prof. Laerte Barbosa Cintra, 929 - Jd. América
- Batalhão da Policia Militar - Batalhão em Frente a Rodoviária
REGIÃO OESTE
- EMEB Profª. Nair Martins Rocha - Rua Padre Conrado, 1900 – Vila Santos Dumont
- EMEB Prof. Augusto Marques - Rua Água Santa, 500 - Vila Nova
- Supermercado Lopes- Loja 2: R. Maj. Moura Matos, 639 - Vila Rezende
- EMEB Profª. Dorotea Paulino Ferro - Rua Joaquim Machado, 580 – Jd. Paulo Archetti
- Savegnago - Loja 32: Av. Nelson Nogueira, 2211 - Jardim Pulicano - 3704-4842
- EMEB Profª. Rita de Cássia Calixto Xavier - Rua Otaídes Eurípedes Eleutério, 2505 – Jd. Pulicano
- EMEB Profª. Etelgina de Fátima Viveiros - Rua Pedro Silveira, 2915 – Res. Júlio D’Elia
- EMEB Prof. Domênico Pugliesi - Rua Santa Luzia, 3421 - Santa Maria
- EMEB Prof. e Escritor Nelson dos Santos Damasceno - Rua Cândido Francisco Pires, 4000 – Jd. Bonsucesso
- EMEB Anor Ravagnani Rua Geraldino Augusto Machado, 181 – Parque das Esmeraldas
REGIÃO CENTRO
- Savegnago - Loja 11: Rua Saldanha Marinho, 2151-Centro- 3721-6611
- Loja Chokdoce Rua Voluntários da Franca, 1311, Centro
- Funerária Tedesco Rua Dr Julio Cardoso, 1928 - Centro
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