O Esporte Clube Meia-Noite, de Patrocínio Paulista, promoveu um dia inteiro de eventos em comemoração aos 67 anos de história, no sábado, 18. A agremiação também celebrou os dois anos de parceria no modelo SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

A programação foi extensa, com futebol pela manhã e a presença de ex-jogadores do clube e convidados. Logo após, houve almoço com churrasco e música ao vivo.

O Meia-Noite vem destacando a cidade no cenário esportivo há dois anos. O clube se filiou à FPF (Federação Paulista de Futebol) e participou dos campeonatos de base da entidade.