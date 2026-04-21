21 de abril de 2026
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PATROCÍNIO PAULISTA

Clube Meia-Noite comemora 67 anos de história e nova fase

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vista área do estádio Meia-Noite, em Patrocínio Paulista
Vista área do estádio Meia-Noite, em Patrocínio Paulista

O Esporte Clube Meia-Noite, de Patrocínio Paulista, promoveu um dia inteiro de eventos em comemoração aos 67 anos de história, no sábado, 18. A agremiação também celebrou os dois anos de parceria no modelo SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

A programação foi extensa, com futebol pela manhã e a presença de ex-jogadores do clube e convidados. Logo após, houve almoço com churrasco e música ao vivo.

O Meia-Noite vem destacando a cidade no cenário esportivo há dois anos. O clube se filiou à FPF (Federação Paulista de Futebol) e participou dos campeonatos de base da entidade.

Neste ano, o clube, fundado em 1959, disputou pela primeira vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior, como uma das sedes da competição. O time fez boa campanha ao chegar à segunda fase da competição, sendo eliminado pelo Cruzeiro, que depois veio a ser campeão da Copinha.

Após o campeonato, vários garotos foram contratados por grandes clubes brasileiros, entre eles Corinthians e Vasco.

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