Na noite da última quarta-feira, 15, a Polícia Militar prendeu um homem por disparos de arma de fogo na zona rural de Aramina, cidade a quilômetros de Franca. Os policiais ouviram os tiros, seguiram em direção ao barulho e localizaram o suspeito, que acabou detido após abordagem e breve entrevista.

De acordo com a corporação, ao chegarem ao local, os agentes identificaram o indivíduo e, durante a abordagem, localizaram a arma utilizada nos disparos, que era irregular. Diante da situação, foi dada voz de prisão no local.

O suspeito foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.