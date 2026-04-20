20 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ARAMINA

Após efetuar disparos, homem acaba preso pela PM na região

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Arma apreendia pela PM em Aramina
Arma apreendia pela PM em Aramina

Na noite da última quarta-feira, 15, a Polícia Militar prendeu um homem por disparos de arma de fogo na zona rural de Aramina, cidade a quilômetros de Franca. Os policiais ouviram os tiros, seguiram em direção ao barulho e localizaram o suspeito, que acabou detido após abordagem e breve entrevista.

De acordo com a corporação, ao chegarem ao local, os agentes identificaram o indivíduo e, durante a abordagem, localizaram a arma utilizada nos disparos, que era irregular. Diante da situação, foi dada voz de prisão no local.

O suspeito foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários