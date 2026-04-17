A campanha de vacinação contra a gripe ganha reforço especial em Franca neste sábado, 18 de abril. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde estarão no Terminal de Ônibus Ayrton Senna da Silva, no Centro, para aplicação da vacina: neste sábado, das 8h às 14h.

A escolha do terminal não é casual - o equipamento concentra diariamente milhares de passageiros de todas as regiões da cidade, reduzindo ao mínimo a barreira de acesso à imunização. Uma lição consolidada na saúde pública: a cobertura vacinal cresce quando a vacina vai ao encontro das pessoas.

Para receber a dose no terminal, basta apresentar um documento de identidade com foto. O atendimento é prioritário para os grupos mais vulneráveis: idosos com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, quilombolas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, população em situação de rua e população privada de liberdade.

Também integram os grupos prioritários os trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso, caminhoneiros, trabalhadores dos Correios e portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento, integrantes das Forças Armadas, funcionários do sistema prisional e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

A ação no terminal complementa a oferta já em curso em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. A campanha integra o calendário nacional coordenado pelo Ministério da Saúde, que prevê também ações extramuros em escolas, empresas e outros espaços de convívio coletivo, com divulgação prévia nos canais oficiais da Prefeitura.

O que é a influenza e por que ela importa

A influenza é uma infecção viral respiratória causada pelos vírus Influenza A e B, com transmissão predominantemente por gotículas expelidas ao tossir, espirrar ou falar. Diferente do resfriado comum, o quadro gripal costuma instalar-se de forma abrupta, com febre elevada, dores musculares intensas, fadiga, tosse seca e comprometimento das vias aéreas superiores e inferiores.

A maioria das pessoas se recupera em uma a duas semanas sem necessidade de atendimento médico. No entanto, determinados grupos apresentam risco significativamente maior de complicações. Por isso, a vacinação é tão importante.

No Brasil, os períodos de outono e inverno concentram o maior número de casos, coincidindo com temperaturas mais baixas e maior permanência de pessoas em ambientes fechados, condições que favorecem a transmissão do vírus. É nesse contexto que as campanhas anuais de vacinação adquirem caráter estratégico para os sistemas municipais de saúde.

A vacina: mecanismo, eficácia e atualização anual

A vacina contra influenza disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde é do tipo inativada, produzida a partir de fragmentos do vírus, sem capacidade de causar a doença. Sua composição é revisada anualmente pela Organização Mundial da Saúde com base na vigilância epidemiológica global, que monitora quais cepas estão em circulação e projeta as variantes predominantes para a temporada seguinte no hemisfério Sul.

A imunização não garante proteção absoluta contra todas as formas de gripe, mas reduz substancialmente o risco de formas graves, hospitalizações e mortes. Além do efeito individual, a vacinação em larga escala contribui para a chamada imunidade de rebanho: quando uma proporção elevada da população está imunizada, a circulação do vírus é limitada, protegendo também aqueles que, por razões médicas, não podem receber a vacina.

A orientação da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Franca é que a população não aguarde uma data específica: a vacina está disponível e o momento ideal para se imunizar é agora, antes do pico de circulação viral.

Poucos minutos numa fila representam semanas de proteção. Ao se vacinar, cada cidadão age em causa própria e, simultaneamente, em favor de quem divide com ele o mesmo espaço, o mesmo transporte, a mesma cidade.

SERVIÇO

Vacinação contra gripe em Franca

• Ação especial - sábado, 18/04: das 8h às 14h - Terminal de Ônibus Ayrton Senna da Silva (Centro);

• UBSs: segunda a sexta-feira, das 8h às 19h;

• ESFs: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Documento necessário: identidade com foto.

Região Norte/Leste

UBS Paulista - Rua Luís Gama, 1880

UBS Leporace - Rua Norberto Bassalo, s/nº

UBS Planalto - Rua Ofélia Soares Russo, 1140

UBS Santa Clara - Rua Elécio Odilon de Paula, 1025

UBS Santa Terezinha - Rua Frei Agostinho da Piedade, s/nº

Região Oeste

UBS Aeroporto I - Rua Dr. Cyro Eduardo Rosa Faleiros, 600

UBS Aeroporto III - Rua Denizar Trevisani, s/nº

UBS Ângela Rosa - Rua Ângela Rosa Scarabucci, 691

UBS Guanabara - Rua Jamil Abdala, 351

UBS São Sebastião - Rua Amélio B. Campos, 603

Região Sul

UBS Brasilândia - Rua Porto Velho, 1871

UBS City Petrópolis - Av. Santa Terezinha (esquina com Rua José Gianesela)

UBS Paraty - Av. Arthur da Costa e Silva, s/nº

Região Central / Outras

UBS Estação - Av. Santos Dumont, 288

UBS Horto/Miramontes - Rua Luiz Belchior, 1040

UBS Jardim Luiza - Av. Nelson Japaulo, 1731

UBS Progresso - Rua Hercílio Batista de Avelar, 1211

Estratégia de Saúde da Família