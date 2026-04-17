O clima de festa toma conta de Restinga a partir desta sexta-feira, 17, quando começa mais uma edição do Restinga Rodeo Music 2026. A abertura promete ser em grande estilo, com a dupla Matheus & Kauan comandando o palco e apresentando um repertório repleto de sucessos que marcaram o sertanejo universitário nos últimos anos.

Conhecidos por hits como “Que Sorte a Nossa”, “Te Assumi pro Brasil”, “Ao Vivo e a Cores” e “Decide Aí”, os irmãos devem embalar o público logo na primeira noite, que tradicionalmente reúne fãs de toda a região. A expectativa é de casa cheia e muita animação já no início do evento. Também se apresenta nesta sexta-feira o cantor country Erik Breslau.

A programação segue ao longo do fim de semana com grandes nomes do sertanejo raiz e romântico. No sábado, 18, sobem ao palco Matogrosso & Mathias, donos de clássicos como “Tentei Te Esquecer”, “24 Horas de Amor” e “Boate Azul”, que atravessam gerações.

Já no domingo, 19, a tradição ganha destaque com a Queima do Alho e o show da dupla Lourenço & Lourival, que deve emocionar o público com músicas como “Franguinho na Panela”, “Menina da Aldeia” e “Velha Porteira”, em um dos momentos mais aguardados do evento.

Ainda no domingo, acontece a cavalgada, com concentração a partir das 11h no Posto Mariner e chegada no recinto da festa, onde será servido almoço pago aos participantes.

O encerramento será na segunda-feira, 20, véspera de feriado, com João Bosco & Vinícius, que prometem fechar o evento com muita energia ao som de sucessos como “Chora, Me Liga”, “Bloqueia Eu” e “Deixa a Gente Quieto”.

Rodeio em touros

A arena também será palco de fortes emoções com as montarias em touros, realizadas todas as noites. Ao todo, mais de 25 competidores de diferentes regiões participam das disputas, incluindo nomes que já integram os principais circuitos de São Paulo e Minas Gerais. A premiação total é de R$ 10 mil.

“Estamos preparando um rodeio de alto nível, com competidores experientes e uma arena pensada para garantir segurança e emoção do começo ao fim. A expectativa é de disputas muito acirradas e um espetáculo à altura do público de Restinga e região, que é apaixonado pelo rodeio”, destacou o diretor Erick Pavani.

Setores e estrutura

O evento conta com estrutura completa e setores variados. A entrada para arena e arquibancada é solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, com acesso sujeito à lotação. Também há opções de setores pagos, como pista premium e camarotes open bar.

Arena/Arquibancada: entrada solidária, praça de alimentação e banheiros exclusivos.

Pista Premium: visão privilegiada do palco, bar, bebidas premium e espaço com capacidade limitada.

Camarote Imperador: área exclusiva com vista privilegiada, boate pós-show e acesso à pista premium.

Camarote Privilege Ballantines: espaço premium com lounges, serviços diferenciados e open bar premium com whisky ballantines, vodka, gin, campari, cerveja, água e refrigerante.

Os ingressos seguem à venda pelo site Q2 Ingressos e em pontos físicos credenciados.

Programação

• Sexta (17): Matheus & Kauan, Erik Breslau

• Sábado (18): Matogrosso & Mathias

• Domingo (19): Lourenço & Lourival (Queima do Alho)

• Segunda (20): João Bosco & Vinícius

Serviço:

Evento: Restinga Rodeo Music 2026

Data: 17 a 20 de abril

Local: Parque do Peão de Restinga

Entrada: solidária (arena/arquibancada) e demais setores pagos