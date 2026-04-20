A crescente sensação de insegurança no bairro São José, nas proximidades da Faculdade de Medicina do Uni-Facef, em Franca, tem gerado apreensão entre estudantes e moradores da região. Nos últimos meses, relatos apontam para a presença frequente de pessoas em situação de rua nas imediações de prédios residenciais e no trajeto até a instituição, afetando diretamente a rotina de quem vive e circula pelo local.
Uma estudante da faculdade, que preferiu não se identificar, descreve um cenário de desconforto constante. Segundo ela, além do acúmulo de lixo nas vias públicas, há recorrentes problemas de higiene, como urina e fezes em frente às entradas dos edifícios. “A rua fica insalubre. É difícil até chegar em casa com tranquilidade”, relata.
A situação também envolve episódios de abordagem considerada agressiva. De acordo com a estudante, algumas pessoas montam estruturas improvisadas, como cabanas, nas calçadas próximas aos prédios e reagem com gritos quando moradores se aproximam. “Já tivemos que ligar para a Polícia Militar algumas vezes para conseguir entrar em casa”, afirma.
Casos semelhantes teriam sido registrados em vias próximas, como a rua Dr. Fernando de Faleiros Lima e a avenida Alonso y Alonso. Moradoras de um condomínio na região também relatam dificuldades frequentes. “Eles acabam voltando, e o problema continua. A rua permanece suja e insegura”, diz.
Prefeitura orienta estudantes
Em resposta à situação, a Secretaria de Ação Social de Franca informou que os atendimentos realizados por meio do Serviço de Abordagem Social estão sendo mantidos na região mencionada. Segundo a pasta, os pontos citados fazem parte da rota de busca ativa, com o objetivo de intensificar as orientações às pessoas em situação de rua e promover encaminhamentos para a rede de atendimento do município.
A Secretaria também destacou que o Serviço de Abordagem Social pode ser acionado pela população por meio do telefone (16) 99965-6571, reforçando que a colaboração dos moradores é importante para ampliar o alcance das ações realizadas no local.
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