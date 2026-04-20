A crescente sensação de insegurança no bairro São José, nas proximidades da Faculdade de Medicina do Uni-Facef, em Franca, tem gerado apreensão entre estudantes e moradores da região. Nos últimos meses, relatos apontam para a presença frequente de pessoas em situação de rua nas imediações de prédios residenciais e no trajeto até a instituição, afetando diretamente a rotina de quem vive e circula pelo local.

Uma estudante da faculdade, que preferiu não se identificar, descreve um cenário de desconforto constante. Segundo ela, além do acúmulo de lixo nas vias públicas, há recorrentes problemas de higiene, como urina e fezes em frente às entradas dos edifícios. “A rua fica insalubre. É difícil até chegar em casa com tranquilidade”, relata.

A situação também envolve episódios de abordagem considerada agressiva. De acordo com a estudante, algumas pessoas montam estruturas improvisadas, como cabanas, nas calçadas próximas aos prédios e reagem com gritos quando moradores se aproximam. “Já tivemos que ligar para a Polícia Militar algumas vezes para conseguir entrar em casa”, afirma.