Os Cartórios de Registro Civil de Franca passaram a oferecer o reconhecimento de paternidade digital, permitindo que pais reconheçam filhos pela internet e que mães iniciem processos de investigação de paternidade online. A medida, já disponível na plataforma oficial, busca ampliar o acesso a esse direito fundamental em um cenário em que mais de 250 crianças por ano são registradas na cidade sem o nome do pai - número que ultrapassa 1.500 casos desde 2020.

A nova ferramenta permite que todo o procedimento seja feito de forma remota, sem a necessidade de comparecimento presencial ao cartório. Além do reconhecimento voluntário, o sistema traz uma inovação importante: agora, a mãe pode indicar digitalmente o suposto pai, dando início ao processo diretamente pela plataforma.

O pedido é encaminhado automaticamente ao Cartório de Registro Civil responsável, que analisa a documentação e dá continuidade ao processo com respaldo judicial. No caso de investigação de paternidade, o cartório envia a solicitação ao juiz, conforme prevê a legislação.