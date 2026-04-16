Uma gerente de 36 anos foi presa em flagrante na noite desta quarta-feira, 15, por volta das 20h, após ser flagrada pela Polícia Militar conduzindo uma motocicleta adulterada na avenida Chico Júlio, no Jardim Integração, em Franca.
Ela pilotava uma Honda Biz preta, com placa de Marília, que, na verdade, pertencia a outro modelo, uma Honda Titan, o que levantou suspeita durante patrulhamento.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizavam ronda pela via quando decidiram abordar a condutora. Ao consultar os dados da placa, foi constatada a irregularidade.
Questionada, a mulher afirmou que comprou a motocicleta há cerca de cinco anos, por meio do Facebook, pagando R$ 2 mil pelo veículo.
Ainda segundo a polícia, os números do chassi e do motor estavam raspados, impossibilitando a identificação da origem da moto e do verdadeiro proprietário.
Diante da irregularidade, a gerente foi presa em flagrante e encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. A motocicleta foi apreendida.
