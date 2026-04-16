18 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
COMPROU NO FACEBOOK

Gerente é presa com moto adulterada na av. Chico Júlio

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Laís Bachur/GCN
Polícia Militar encaminhou a mulher ao CPJ de Franca, onde o caso foi registrado
Polícia Militar encaminhou a mulher ao CPJ de Franca, onde o caso foi registrado

Uma gerente de 36 anos foi presa em flagrante na noite desta quarta-feira, 15, por volta das 20h, após ser flagrada pela Polícia Militar conduzindo uma motocicleta adulterada na avenida Chico Júlio, no Jardim Integração, em Franca.

Ela pilotava uma Honda Biz preta, com placa de Marília, que, na verdade, pertencia a outro modelo, uma Honda Titan, o que levantou suspeita durante patrulhamento.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizavam ronda pela via quando decidiram abordar a condutora. Ao consultar os dados da placa, foi constatada a irregularidade.

Questionada, a mulher afirmou que comprou a motocicleta há cerca de cinco anos, por meio do Facebook, pagando R$ 2 mil pelo veículo.

Ainda segundo a polícia, os números do chassi e do motor estavam raspados, impossibilitando a identificação da origem da moto e do verdadeiro proprietário.

Diante da irregularidade, a gerente foi presa em flagrante e encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. A motocicleta foi apreendida.

