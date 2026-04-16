Um grave acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira, 16, na rodovia Cândido Portinari, entre Batatais e Franca. Um caminhão perdeu o controle da direção e bateu de frente com outro caminhão, que estava carregado com laranjas. O impacto foi violento e provocou um incêndio logo após a colisão.

Os caminhões seguiam em sentidos contrários quando o motorista que seguia no sentido Ribeirão Preto, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção, cruzou a pista, e colidiu frontalmente com uma carreta carregada de laranjas. O impacto foi violento.

Os dois caminhões ficaram com muitos danos, com as cabines totalmente destruídas. Centenas de caixotes de laranjas, além das próprias frutas, ficaram espalhadas pela pista, deixando o cenário ainda mais crítico e perigoso.