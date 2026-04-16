18 de abril de 2026
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ACIDENTE GRAVE

Caminhões batem de frente e pegam fogo na Cândido Portinari

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Cabine do caminhão destruída após acidente envolvendo dois caminhões na Cândido Portinari
Cabine do caminhão destruída após acidente envolvendo dois caminhões na Cândido Portinari

Um grave acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira, 16, na rodovia Cândido Portinari, entre Batatais e Franca. Um caminhão perdeu o controle da direção e bateu de frente com outro caminhão, que estava carregado com laranjas. O impacto foi violento e provocou um incêndio logo após a colisão.

Os caminhões seguiam em sentidos contrários quando o motorista que seguia no sentido Ribeirão Preto, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção, cruzou a pista, e colidiu frontalmente com uma carreta carregada de laranjas. O impacto foi violento.

Os dois caminhões ficaram com muitos danos, com as cabines totalmente destruídas. Centenas de caixotes de laranjas, além das próprias frutas, ficaram espalhadas pela pista, deixando o cenário ainda mais crítico e perigoso.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar e Polícia Militar Rodoviária estão no local atuando no atendimento da ocorrência e no controle da situação.

O trecho está com o tráfego lento e parcialmente interditado, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passam pela região.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas.

Texto em atualização.

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