As mortes no trânsito de Franca quase triplicaram no primeiro trimeste deste ano, em relação ao mesmo período de 2025. Entre janeiro e março de 2026, foram 19 mortes nas ruas, avenidas e rodovias do município, contra 7 nos primeiros três meses do ano passado.

O mês de março de 2026 também teve uma disparada. Foram 56 acidentes de trânsito na cidade, com 5 mortes, segundo os dados mais recentes. O número de óbitos representa um aumento de 150% em relação ao mesmo mês do ano anterior, indicando um cenário de maior gravidade, mesmo sem crescimento proporcional no total de ocorrências. Os dados foram divulgados na semana passada, através do Infosiga 3.0, plataforma do Detran que registra ocorrências de trânsito.

Na comparação com meses anteriores, março apresenta volume intermediário de acidentes — abaixo, por exemplo, de fevereiro (73 sinistros) e de picos registrados ao longo de 2025, como julho (89). Ainda assim, o número de mortes chama atenção pela elevação significativa, sugerindo aumento da letalidade nos acidentes.