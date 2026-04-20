A estudante francana Larissa Borges Morais, de 17 anos, retornou ao Brasil nesta quarta-feira, 15, após viver três meses de intercâmbio em Adelaide, na Austrália, pelo programa “Prontos pro Mundo”, do Governo do Estado de São Paulo. A experiência, segundo ela, foi marcada por aprendizado cultural, avanço no inglês e crescimento pessoal.

Selecionada após se destacar no Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) e participar de um curso on-line de inglês, Larissa embarcou para a Oceania no início do ano e agora volta com uma bagagem que vai além do currículo. “Esses três meses foram simplesmente incríveis, a realização de um sonho. Conheci novas culturas, experimentei comidas diferentes, visitei lugares maravilhosos e fiz amizades com pessoas de várias partes do mundo”, relatou.

Um dos pontos altos da vivência, segundo a estudante, foi a convivência com a chamada host family, a família responsável por recebê-la no país. “Eles me acolheram com muito carinho desde o primeiro dia e fizeram com que eu me sentisse em casa. Aprendi muito sobre a cultura australiana no dia a dia e criei memórias que vou levar para a vida toda”, afirmou.