A estudante francana Larissa Borges Morais, de 17 anos, retornou ao Brasil nesta quarta-feira, 15, após viver três meses de intercâmbio em Adelaide, na Austrália, pelo programa “Prontos pro Mundo”, do Governo do Estado de São Paulo. A experiência, segundo ela, foi marcada por aprendizado cultural, avanço no inglês e crescimento pessoal.
Selecionada após se destacar no Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) e participar de um curso on-line de inglês, Larissa embarcou para a Oceania no início do ano e agora volta com uma bagagem que vai além do currículo. “Esses três meses foram simplesmente incríveis, a realização de um sonho. Conheci novas culturas, experimentei comidas diferentes, visitei lugares maravilhosos e fiz amizades com pessoas de várias partes do mundo”, relatou.
Um dos pontos altos da vivência, segundo a estudante, foi a convivência com a chamada host family, a família responsável por recebê-la no país. “Eles me acolheram com muito carinho desde o primeiro dia e fizeram com que eu me sentisse em casa. Aprendi muito sobre a cultura australiana no dia a dia e criei memórias que vou levar para a vida toda”, afirmou.
A rotina fora do Brasil também exigiu adaptação e trouxe desafios. De acordo com Larissa, sair da zona de conforto foi essencial para o desenvolvimento pessoal e acadêmico. “Aprendi a me comunicar melhor em inglês, a me adaptar a uma nova rotina e a valorizar ainda mais as pequenas coisas. Também tive a chance de conhecer o sistema de ensino australiano, que é bem diferente do nosso, o que ampliou muito a minha visão de mundo”, destacou.
Filha do cabeleireiro Eliel Morais e da dona de casa Andrea Borges Reis Morais, Larissa construiu toda a trajetória na rede pública de ensino de Franca. Ela estudou nas escolas estaduais “Professora Carmen Munhoz” e “Mario D’Elia”, e deve concluir o ensino médio na Escola Estadual “Dr. João Marciano de Almeida”.
Para a família, que acompanhou à distância toda a experiência, o retorno é motivo de orgulho. Desde o início, a mãe, Andrea, já destacava o sonho da filha de estudar fora e a dedicação aos estudos como fatores decisivos para a conquista.
Agora de volta ao Brasil, Larissa reforça a importância do empenho escolar para quem deseja seguir o mesmo caminho. “É muito importante se dedicar nas aulas, participar e manter a frequência. As notas contam muito, mas o principal é aproveitar a jornada”, aconselhou.
A estudante afirma que o intercâmbio deixa marcas permanentes. “Sem dúvidas, foi uma experiência que marcou a minha vida e vai ficar para sempre na minha memória. Sou muito grata por tudo que vivi e por todas as pessoas que fizeram parte dessa história.”
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