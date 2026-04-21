A 1ª Jornada de Saúde Mental em Franca será realizada no dia 13 de maio, no Centro Universitário Uni-Facef, localizado na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.400, bairro São José, com entrada gratuita, porém mediante a inscrição (clique aqui).

Promovido pela Fundação Espírita Allan Kardec, o evento reunirá profissionais da saúde, estudantes e a comunidade para discutir os desafios do cuidado em saúde mental para além do consultório.

A iniciativa integra as ações do 18 de maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial, marco que defende os direitos das pessoas em sofrimento mental e propõe um modelo de atendimento mais humanizado, digno e em liberdade.