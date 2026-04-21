22 de abril de 2026
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Franca terá jornada gratuita sobre saúde mental; veja programação

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação
Reunião entre organizadores da I Jornada de Saúde Mental de Franca e região, que acontecerá dia 13 de maio
Reunião entre organizadores da I Jornada de Saúde Mental de Franca e região, que acontecerá dia 13 de maio

A 1ª Jornada de Saúde Mental em Franca será realizada no dia 13 de maio, no Centro Universitário Uni-Facef, localizado na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.400, bairro São José, com entrada gratuita, porém mediante a inscrição (clique aqui).

Promovido pela Fundação Espírita Allan Kardec, o evento reunirá profissionais da saúde, estudantes e a comunidade para discutir os desafios do cuidado em saúde mental para além do consultório.

A iniciativa integra as ações do 18 de maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial, marco que defende os direitos das pessoas em sofrimento mental e propõe um modelo de atendimento mais humanizado, digno e em liberdade.

Com o tema “Nossos desafios para o cuidado além do consultório”, a jornada pretende ampliar o debate sobre práticas de atenção psicossocial e fortalecer a atuação integrada da Raps (Rede de Atenção Psicossocial).

De acordo com o presidente da Fundação, Mario Martinez, o evento nasce da necessidade de repensar o cuidado em saúde mental de forma coletiva. “A proposta é valorizar práticas que respeitem a singularidade das pessoas e fortaleçam a rede de apoio para além dos espaços tradicionais”, afirma.

A programação será distribuída em três períodos - manhã, tarde e noite - com palestras e mesas-redondas conduzidas por profissionais que atuam diretamente na rede de saúde mental da região.

Entre os temas previstos, estão o desenvolvimento infantil além dos rótulos, o impacto dos hábitos no comportamento de crianças e adolescentes, a construção da autonomia dos usuários dos serviços, o entendimento do universo borderline, estratégias de redução de danos e os desafios da gestão na Raps.

Além dos debates, o evento também terá momentos de acolhimento e convivência, com foco na troca de experiências e na construção coletiva de conhecimento.

As atividades contarão com a participação de equipes de serviços como Caps Florescer, Caps AD Renascer e Caps Amanhecer, além do Projeto Estrelinhas, CRA (Centro de Referência do Autista), Oficinas Inspiração e SRT (Serviço Residencial Terapêutico).

Programação resumida

Manhã
7h30- Credenciamento e recepção
8h10- Abertura oficial
8h45- Desenvolvimento típico e atípico: infância além dos rótulos
10h30- Impacto dos hábitos e do ambiente

Tarde
13h30- Recepção e café
14h- Construção de autonomia
15h30- Compreendendo o universo borderline

Noite
18h- Redução de danos na prática
19h30- Gestão e construção de serviços da Raps

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