A 1ª Jornada de Saúde Mental em Franca será realizada no dia 13 de maio, no Centro Universitário Uni-Facef, localizado na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.400, bairro São José, com entrada gratuita, porém mediante a inscrição (clique aqui).
Promovido pela Fundação Espírita Allan Kardec, o evento reunirá profissionais da saúde, estudantes e a comunidade para discutir os desafios do cuidado em saúde mental para além do consultório.
A iniciativa integra as ações do 18 de maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial, marco que defende os direitos das pessoas em sofrimento mental e propõe um modelo de atendimento mais humanizado, digno e em liberdade.
Com o tema “Nossos desafios para o cuidado além do consultório”, a jornada pretende ampliar o debate sobre práticas de atenção psicossocial e fortalecer a atuação integrada da Raps (Rede de Atenção Psicossocial).
De acordo com o presidente da Fundação, Mario Martinez, o evento nasce da necessidade de repensar o cuidado em saúde mental de forma coletiva. “A proposta é valorizar práticas que respeitem a singularidade das pessoas e fortaleçam a rede de apoio para além dos espaços tradicionais”, afirma.
A programação será distribuída em três períodos - manhã, tarde e noite - com palestras e mesas-redondas conduzidas por profissionais que atuam diretamente na rede de saúde mental da região.
Entre os temas previstos, estão o desenvolvimento infantil além dos rótulos, o impacto dos hábitos no comportamento de crianças e adolescentes, a construção da autonomia dos usuários dos serviços, o entendimento do universo borderline, estratégias de redução de danos e os desafios da gestão na Raps.
Além dos debates, o evento também terá momentos de acolhimento e convivência, com foco na troca de experiências e na construção coletiva de conhecimento.
As atividades contarão com a participação de equipes de serviços como Caps Florescer, Caps AD Renascer e Caps Amanhecer, além do Projeto Estrelinhas, CRA (Centro de Referência do Autista), Oficinas Inspiração e SRT (Serviço Residencial Terapêutico).
Programação resumida
Manhã
7h30- Credenciamento e recepção
8h10- Abertura oficial
8h45- Desenvolvimento típico e atípico: infância além dos rótulos
10h30- Impacto dos hábitos e do ambiente
Tarde
13h30- Recepção e café
14h- Construção de autonomia
15h30- Compreendendo o universo borderline
Noite
18h- Redução de danos na prática
19h30- Gestão e construção de serviços da Raps
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