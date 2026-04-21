A Promotoria de Justiça expediu uma recomendação administrativa à Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista, após identificar indícios de conduta inadequada por parte de um médico que atua na unidade. O documento foi assinado pelo promotor Túlio Vinícius Rosa, no último dia 13.

De acordo com o Ministério Público, há registros e relatos considerados consistentes que apontam para um comportamento agressivo, intimidador e desestabilizador por parte do profissional. Entre os episódios mencionados, estariam situações de ameaça, que teriam impactado o ambiente de trabalho e a organização dos serviços prestados no hospital.

O médico alvo do MP é José Mauro Barcellos, ex-prefeito de Patrocínio Paulista. Procurado pela reportagem, ele não se manifestou sobre as acusações.