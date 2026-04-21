A Promotoria de Justiça expediu uma recomendação administrativa à Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista, após identificar indícios de conduta inadequada por parte de um médico que atua na unidade. O documento foi assinado pelo promotor Túlio Vinícius Rosa, no último dia 13.
De acordo com o Ministério Público, há registros e relatos considerados consistentes que apontam para um comportamento agressivo, intimidador e desestabilizador por parte do profissional. Entre os episódios mencionados, estariam situações de ameaça, que teriam impactado o ambiente de trabalho e a organização dos serviços prestados no hospital.
O médico alvo do MP é José Mauro Barcellos, ex-prefeito de Patrocínio Paulista. Procurado pela reportagem, ele não se manifestou sobre as acusações.
Segundo a recomendação, as práticas atribuídas ao profissional podem comprometer a segurança dos colaboradores, a integridade institucional e o fluxo de atendimento aos pacientes. O documento também destaca a possibilidade de configuração de violência de gênero no ambiente de trabalho, o que reforça a necessidade de medidas imediatas por parte da gestão da unidade.
Ainda conforme o promotor, apesar de ser uma entidade privada, a Santa Casa está sob intervenção do poder público, utiliza recursos do erário e presta um serviço essencial à população. Por isso, deve seguir os princípios da administração pública, garantindo a regularidade, segurança e eficiência no atendimento.
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