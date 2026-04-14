O motociclista Lucas Henrique Abrantes de Oliveira, de 30 anos, morreu na noite desta terça-feira, 14, após sofrer um grave acidente no período da manhã, na rodovia Rio Negro e Solimões, na saída do condomínio Villagio San Rafaelo, em Restinga. Ele estava internado na Santa Casa de Franca.

Lucas havia sido socorrido em estado grave depois da batida e, ao longo do dia, familiares chegaram a pedir doações de sangue para ajudar no tratamento. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos.

O corpo será velado nesta quarta-feira, 15, no Velório do Jardim Aeroporto. O sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério Santo Agostinho.

Relembre o caso