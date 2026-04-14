O motociclista Lucas Henrique Abrantes de Oliveira, de 30 anos, morreu na noite desta terça-feira, 14, após sofrer um grave acidente no período da manhã, na rodovia Rio Negro e Solimões, na saída do condomínio Villagio San Rafaelo, em Restinga. Ele estava internado na Santa Casa de Franca.
Lucas havia sido socorrido em estado grave depois da batida e, ao longo do dia, familiares chegaram a pedir doações de sangue para ajudar no tratamento. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos.
O corpo será velado nesta quarta-feira, 15, no Velório do Jardim Aeroporto. O sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério Santo Agostinho.
Relembre o caso
O acidente aconteceu por volta das 11h30 desta terça-feira, na rodovia Rio Negro e Solimões.
Segundo informações apuradas no local, Lucas seguia de moto no sentido Franca–Restinga quando bateu violentamente na lateral de um carro que fazia uma conversão à esquerda para acessar o condomínio.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado e sofreu ferimentos graves, com grande perda de sangue. Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima em estado crítico para a Santa Casa.
A perícia técnica foi acionada, e as circunstâncias do acidente serão investigadas.
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