Um grave acidente envolvendo dois caminhões interditou na noite desta terça-feira, 14, a rodovia Engenheiro Ronan Rocha, em Itirapuã, município a 28 km de Franca.

Segundo as primeiras informações, um dos veículos teria explodido e ambos ficaram em chamas.

Um homem sofreu queimaduras na mão, mas não apresenta risco de morte. A vítima foi levada para a Santa Casa de Patrocínio Paulista.