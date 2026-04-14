14 de abril de 2026
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ATUALIZAÇÃO

Acidente entre caminhões deixa um homem ferido e causa interdição

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Fogo no local do acidente, na rodovia Ronan Rocha, próximo a Itirapuã
Fogo no local do acidente, na rodovia Ronan Rocha, próximo a Itirapuã

Um grave acidente envolvendo dois caminhões interditou na noite desta terça-feira, 14, a rodovia Engenheiro Ronan Rocha, em Itirapuã, município a 28 km de Franca.

Segundo as primeiras informações, um dos veículos teria explodido e ambos ficaram em chamas.

Um homem sofreu queimaduras na mão, mas não apresenta risco de morte. A vítima foi levada para a Santa Casa de Patrocínio Paulista.

O acidente aconteceu nas proximidades do acesso a Itirapuã. As causas da colisão ainda serão apuradas.

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para apagar as chamas, provocando uma nuvem de fumaça nas proximidades do acidente. A Polícia Militar Rodoviária e a concessionária Arteris ViaPaulista também foram acionadas para o atendimento da ocorrência.

Por conta do acidente, a rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos, tanto São Paulo-Minas Gerais quanto Minas Gerais-São Paulo. Por esta razão, a região apresenta lentidão.

A ocorrência segue em andamento.

Matéria atualizada às 21h59 desta terça-feira

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