Um grave acidente envolvendo dois caminhões interditou na noite desta terça-feira, 14, a rodovia Engenheiro Ronan Rocha, em Itirapuã, município a 28 km de Franca.
Segundo as primeiras informações, um dos veículos teria explodido e ambos ficaram em chamas.
Um homem sofreu queimaduras na mão, mas não apresenta risco de morte. A vítima foi levada para a Santa Casa de Patrocínio Paulista.
O acidente aconteceu nas proximidades do acesso a Itirapuã. As causas da colisão ainda serão apuradas.
Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para apagar as chamas, provocando uma nuvem de fumaça nas proximidades do acidente. A Polícia Militar Rodoviária e a concessionária Arteris ViaPaulista também foram acionadas para o atendimento da ocorrência.
Por conta do acidente, a rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos, tanto São Paulo-Minas Gerais quanto Minas Gerais-São Paulo. Por esta razão, a região apresenta lentidão.
A ocorrência segue em andamento.
Matéria atualizada às 21h59 desta terça-feira
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