A família do motociclista Lucas Henrique Abrantes de Oliveira, de 30 anos, faz um apelo por doações de sangue após um grave acidente registrado na manhã desta terça-feira, 14, em Franca. Ele permanece internado em estado grave na Santa Casa.
As doações podem ser realizadas no Hemocentro, na avenida Dr. Hélio Palermo, 4.181, no Recanto do Itambé. Para contribuir, é necessário informar o nome do paciente na recepção. O tipo sanguíneo do motociclista é A+, mas doadores de qualquer tipo podem ajudar a instituição.
Segundo familiares, além da doação de sangue, também são bem-vindas orações e o compartilhamento da campanha.
Relembre o caso
O acidente aconteceu por volta das 11h30, na rodovia Rio Negro e Solimões, na saída do condomínio Villagio San Rafaelo.
De acordo com informações apuradas no local, o motociclista seguia no sentido Franca–Batatais quando colidiu na lateral de um carro que realizava uma conversão à esquerda para acessar o condomínio.
Com o impacto, ele foi arremessado e sofreu ferimentos gravíssimos, com grande perda de sangue.
Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima, em estado crítico, para a Santa Casa de Franca.
A perícia técnica foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente.
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