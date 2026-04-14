14 de abril de 2026
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INTERNADO

Família de vítima de acidente pede doações de sangue em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Lucas Henrique Abrantes de Oliveira, de 30 anos
Lucas Henrique Abrantes de Oliveira, de 30 anos

A família do motociclista Lucas Henrique Abrantes de Oliveira, de 30 anos, faz um apelo por doações de sangue após um grave acidente registrado na manhã desta terça-feira, 14, em Franca. Ele permanece internado em estado grave na Santa Casa.

As doações podem ser realizadas no Hemocentro, na avenida Dr. Hélio Palermo, 4.181, no Recanto do Itambé. Para contribuir, é necessário informar o nome do paciente na recepção. O tipo sanguíneo do motociclista é A+, mas doadores de qualquer tipo podem ajudar a instituição.

Segundo familiares, além da doação de sangue, também são bem-vindas orações e o compartilhamento da campanha.

Relembre o caso

O acidente aconteceu por volta das 11h30, na rodovia Rio Negro e Solimões, na saída do condomínio Villagio San Rafaelo.

De acordo com informações apuradas no local, o motociclista seguia no sentido Franca–Batatais quando colidiu na lateral de um carro que realizava uma conversão à esquerda para acessar o condomínio.

Com o impacto, ele foi arremessado e sofreu ferimentos gravíssimos, com grande perda de sangue.

Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima, em estado crítico, para a Santa Casa de Franca.

A perícia técnica foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente.

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