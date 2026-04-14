A família do motociclista Lucas Henrique Abrantes de Oliveira, de 30 anos, faz um apelo por doações de sangue após um grave acidente registrado na manhã desta terça-feira, 14, em Franca. Ele permanece internado em estado grave na Santa Casa.

As doações podem ser realizadas no Hemocentro, na avenida Dr. Hélio Palermo, 4.181, no Recanto do Itambé. Para contribuir, é necessário informar o nome do paciente na recepção. O tipo sanguíneo do motociclista é A+, mas doadores de qualquer tipo podem ajudar a instituição.

Segundo familiares, além da doação de sangue, também são bem-vindas orações e o compartilhamento da campanha.

Relembre o caso