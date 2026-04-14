De acordo com a denúncia, o vereador teria acessado a área restrita de uma unidade de saúde da rede pública de urgência, incluindo um setor onde pacientes aguardariam a liberação de leitos hospitalares, e abordado acompanhantes em busca de informações assistenciais. O documento também aponta que ele teria feito declarações de cunho eleitoral no local, mencionando a intenção de disputar o cargo de deputado, com a indicação de um possível número de candidatura. Esse comportamento não seria isolado.

Denunciado por quebra de decoro parlamentar, Leandro O Patriota (PL) apresentou sua defesa durante a sessão ordinária desta terça-feira, 14, da Câmara Municipal de Franca . Na tribuna, o vereador negou abuso de poder, ressaltou que seu papel é fiscalizar e pediu o arquivamento imediato do caso. O presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, Gilson Pelizaro (PT), trata a denúncia como “grave” e vai ouvir funcionários da saúde.

Patriota preparou uma apresentação com dez slides para se defender da denúncia. O conteúdo foi exibido na televisão do plenário enquanto ele utilizava a tribuna. A argumentação se baseou, essencialmente, em um trecho do artigo 31 da Constituição Federal, que estabelece que “a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal”. No material, o parlamentar também afirmou que é uma “figura pública”, que utiliza suas redes sociais como “instrumento de transparência” e que não há “qualquer prova de pedido de votos”.

“Embora o caso tenha sido encaminhado para análise, requeiro o arquivamento imediato. Por quê? Porque não tem provas! Então, a gente pede para o Conselho de Ética que possa analisar todas as informações que a gente passou e possa comprovar o nosso trabalho”, disse o parlamentar durante a sessão.

Patriota reafirma inocência

Em entrevista ao portal GCN/Sampi nesta terça-feira, Patriota reafirmou sua inocência. O vereador afirmou que só vai às unidades de saúde quando é acionado pela população e disse ter apresentado prints (capturas de tela) de mensagens enviadas por munícipes.