14 de abril de 2026
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INSEGURANÇA

Honda Bros é furtada no Jd. São Luiz ll; dono busca informações

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Honda Bros branca, de placa FQR2B37, que foi furtada
Honda Bros branca, de placa FQR2B37, que foi furtada

Uma moto foi furtada na noite dessa segunda-feira, 13, na rua Antônio Joaquim Junqueira, no Jardim São Luiz ll, na região Leste de Franca. O proprietário pede ajuda da população para localizar a Honda Bros branca, de placa FQR2B37.

O crime foi registrado por volta das 23h10, enquanto a moto estava estacionada na rua. Apesar de haver câmeras de segurança nas proximidades, nenhuma delas estava gravando no momento da ação, o que dificulta a identificação dos suspeitos.

Após o crime, o proprietário passou a divulgar imagens do veículo nas redes sociais, na tentativa de obter informações que ajudem a localizar o paradeiro.

Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato pelo telefone disponibilizado pelo proprietário, (16) 99291-4799, ou acionar a polícia pelo 190.

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