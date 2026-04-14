Uma moto foi furtada na noite dessa segunda-feira, 13, na rua Antônio Joaquim Junqueira, no Jardim São Luiz ll, na região Leste de Franca. O proprietário pede ajuda da população para localizar a Honda Bros branca, de placa FQR2B37.

O crime foi registrado por volta das 23h10, enquanto a moto estava estacionada na rua. Apesar de haver câmeras de segurança nas proximidades, nenhuma delas estava gravando no momento da ação, o que dificulta a identificação dos suspeitos.

Após o crime, o proprietário passou a divulgar imagens do veículo nas redes sociais, na tentativa de obter informações que ajudem a localizar o paradeiro.